O Governo está a estudar um novo modelo para as maternidades. Citado pelo jornal Expresso, o coordenador da Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos garante que o fecho rotativo de serviços é insustentável.

Segundo Diogo Ayres Campos está a ser estudada uma solução alternativa, em articulação com a direção executiva do Serviço Nacional De Saúde, isso apesar de já terem sido apresentadas as escalas até ao final de março.

Esta será uma solução provisória, uma vez que continua a haver falta de médicos no SNS.

Já segundo o jornal Público, a Comissão de Especialistas que propôs a concentração de seis urgências de obstetrícia e blocos de partos nas regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo esclarece que essa medida não implicaria o encerramento total de maternidades.

O relatório da comissão foi divulgado na quinta-feira diz que apenas as atividades de urgência seriam deslocalizadas para outras instituições.