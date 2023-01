O ministro da Saúde garantiu hoje, no Porto, que Portugal “não tem sentido carência de nenhum medicamento indispensável” e avançou que vai anunciar “nos próximos dias” medidas que permitam assegurar o acesso a medicamentos a todos os portugueses.

“Temos vindo a tratar, com os diferentes agentes do setor, medidas que visam assegurar que os portugueses tenham acesso aos medicamentos de que necessitam para tratar as suas doenças. Vamos anunciar nos próximos dias medidas na área do medicamento”, disse Manuel Pizarro.