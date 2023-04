"Contribuir para uma aliança política e militar que protege mil milhões de pessoas": esse é o desafio proposto pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), que está a contratar pessoas para o autodesignado programa profissional de jovens.

A oferta fala num ambiente de trabalho “diverso e estimulante” em várias áreas diferentes- tem cargos desde engenharia até relações Públicas ou segurança.

“Vai poder melhorar a sua carreira e aprender o necessário para os próximos desafios”, garante a página da NATO em que se descreve o processo de candidatura.

As pessoas que fiquem no programa vão receber um “salário competitivo e outros benefícios”, incluindo seguro de saúde, subsídio de deslocação para o local da formação, oportunidades de treino e férias pagas durante 30 dias.

Interessado? Saiba o que é preciso:

Os candidatos vão ser alocados a três campos diferentes, cumprindo um ano em cada um deles, seja a equipa internacional, a equipa militar internacional ou a agência de informação e comunicação da NATO, por exemplo.

Are you a talented professional, interested in accelerating your career by gaining experience working for a political and military alliance that protects one billion people?



Apply to the NATO Young Professionals Programme (YPP)⤵️