Netflix com publicidade (e mais barata) conquista cada vez mais subscritores

Em março, a Netflix atingiu a marca de um milhão de subscritores do serviço com publicidade nos EUA. Agora, a empresa alcançou o número de cinco milhões de utilizadores ativos mensais deste modo de subscrição. O dado foi avançado pelos diretores da Netflix na quarta-feira, num discurso que realçou a abrangência da sua programação a potenciais anunciantes, refere a Reuters.

O novo método de subscrição da Netflix com publicidade está disponível em 12 países (nos quais Portugal não está incluído) desde novembro de 2022. Esta modalidade custa 6,99 dólares (6,49 euros) nos EUA, dispõe de menos filmes e séries em relação ao seu atual plano base e não permite descarregar conteúdos.

O serviço – disponível na Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, França, Itália, Japão, Coreia, México, Espanha, Reino Unido e EUA – consiste assim numa alternativa à opção sem publicidade que, nos EUA, tem o custo mínimo de 10 dólares (9,29 euros), e foi concebido de forma a “atrair mais clientes e acrescentar uma nova fonte de receita tendo em conta que a competição por clientes de streaming se intensificou”, escreve a Reuters.

No final de março, a Netflix contava assim com cinco milhões de utilizadores ativos a nível global com este tipo de subscrição. Para este efeito são contados todos os perfis adultos do serviço que tenham uma conta com o método de subscrição com publicidade, sendo que os anúncios não estão presentes nos perfis de crianças.

O total de subscritores da Netflix, a nível global e no fim de março, era de 232,5 milhões.

Na sua apresentação nos upfronts (reuniões onde as redes de televisão e streaming tentam fazer acordos de publicidade para os seus futuros programas), a Netflix elogiou assim a abrangência e diversidade da programação da empresa.

“Nenhuma outra empresa de entretenimento aspira a criar grandes filmes e séries dentro de tantos géneros diferentes, em tantos países e para uma audiência tão ampla e diversificada“, afirmou, citada pela Reuters, Bela Bajaria, diretora de conteúdos da Netflix.

Os diretores explicaram ainda que querem trabalhar em conjunto com os anunciantes de forma a criarem novas formas de publicidade que só possam ser feitas num serviço digital, exemplificando com um anúncio de 30 minutos que pudesse ser transmitido, aos poucos, ao longo de vários dias, de cada vez que o utilizador acedesse a uma série na Netflix, complementa a agência de notícias.