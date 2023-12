Homem tenta roubar arma a agente da PSP no NorteShopping

Ministério Público investiga 14 casos de abusos sexuais no contexto da Igreja

Um homem tentou roubar a arma do coldre de um agente da PSP no centro comercial NorteShopping, em Matosinhos. O incidente ocorreu na última semana.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso às imagens de videovigilância que mostram o momento em que o suspeito se aproxima do agente, pelas suas costas, e lhe tenta sacar a pistola que trazia presa à cintura.

Valeram os reflexos do PSP que prontamente agarrou o homem pelo braço e impossibilitando a fuga. Com a ajuda da colega, maniataram e detiveram o suspeito no local.