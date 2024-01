Operação Influencer fez cair governo de António Costa, admite procurador do Ministério Público

Um procurador do Ministério Público admitiu, pela primeira vez, que a Operação Influencer motivou a demissão do primeiro-ministro António Costa.

A informação foi avançada pela revista Visão, que cita o instrutor do processo disciplinar à magistrada Maria José Fernandes, que num artigo publicado no jornal Público a 19 de novembro de 2023, intitulado “Ministério Público: como chegamos aqui?”, fez algumas críticas ao funcionamento da instituição.

Segundo a revista, o instrutor do processo, José Sousa Coelho, referiu no relatório final do processo disciplinar que o caso “objetivamente, terá eventualmente feito cair, direta ou indiretamente, um primeiro-ministro”.

O processo Operação Influencer levou, em 7 de novembro, às detenções do chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, do advogado e consultor Diogo Lacerda Machado, dos administradores da empresa Start Campus Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, e do presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas.

São ainda arguidos na Operação Influencer o ex-ministro das Infraestruturas João Galamba, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, o advogado João Tiago Silveira e a Start Campus.