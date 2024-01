Posso acabar com mais peso após tomar os medicamentos da moda para emagrecer? Tome aqui uma dose de informação

Bebidas vegetais são mesmo uma boa alternativa ao leite? Quais as melhores e as piores? Substitua aqui as dúvidas por certezas

Fica a dúvida: alguém pode voltar a ganhar peso ou ficar mesmo com um peso acima daquele que tinha quando deixa de tomar medicamentos como o Ozempic? A resposta de três nutricionistas não deixa margem para dúvida: esse risco é real.

“Com a cessação do fármaco, o efeito de diminuição de perda de apetite já não é sentido. Logo, se não tiver tido uma boa adesão às mudanças no seu estilo de vida, em termos de alimentação e atividade física, existe o risco de ocorrer reganho ponderal e, em certos casos, até superior ao peso inicial”, confirma a nutricionista Ana Rita Lemos do Hospital Lusíadas Lisboa.

“Se deixamos a medicação e voltamos a ter um alto consumo de alimentos e, sobretudo, de açúcares ou hidratos de carbono com alto índice glicémico, o efeito não perdura e o paciente pode voltar a subir de peso”, reforça Isanete Alonso, nutricionista do Hospital da Cruz Vermelha. Segundo a especialista, são recorrentes as queixas das pacientes que dizem que “depois de um tempo [o Ozempic] não faz efeito”. Isto é justificado pela “adaptação à dose” e por não existirem alterações na dieta ou nos hábitos de atividade física. “Esperam que o medicamento funcione sozinho, situação que não deveria acontecer”, remata.

Isanete Alonso explica, contudo, que nas consultas do hospital onde trabalha não há “grandes problemas de reganho de peso” porque é mantido “um tratamento coadjuvante com uma dieta adequada”.

Também Patrícia Segadães, nutricionista da Clínica CogniLab, insiste na necessidade da adaptar mudanças de estilo de vida: “O risco de voltar a ganhar o peso perdido, quando alguém deixa de tomar Ozempic, é real. Sem a [substância] semaglutida, o efeito inibidor do apetite cessa e as respostas de saciedade voltam ao normal em algumas semanas ou meses. Sem alterações do estilo de vida, o risco de recuperar peso, ou até de ganhar mais alguns quilos, pode sem dúvida acontecer.”

Esta especialista revela que “são alguns os casos de quem tenha recuperado peso perdido e procure, depois do tratamento com este tipo de substância, ajuda para alterar hábitos alimentares”.

Mudanças profundas só com novos hábitos

A substância ativa no Ozempic, a semaglutida, é responsável por inibir o apetite. Com o menor consumo de alimentos, menos calorias ingeridas. E, logo, maiores probabilidades de perder peso através do chamado défice calórico. Só quando consumimos menos calorias do que aquelas que gastamos é que vemos resultados na balança. Se é esse o seu desejo, procure um especialista, que definirá o plano apropriado para si. Nada de entrar em modas e dietas com promessas rápidas.

“Os resultados de perda de peso atingidos nestas pessoas [a tomar Ozempic] estão fortemente correlacionados com uma boa adesão a mudanças de estilo de vida, em termos alimentares e de prática desportiva”, sublinha Ana Rita Lemos. As colegas de profissão insistem na mesma necessidade.

“O medicamento age nos recetores do sistema nervoso como um agonista da [hormona gastrointestinal] GLP-1 e faz com que retarde o esvaziamento gástrico, levando a uma sensação de saciedade e falta de apetite”, resume Isanete Alonso.

Esta nutricionista insiste que, além das mudanças na alimentação e no exercício físico, é preciso prestar muita atenção à hidratação. Para evitar efeitos colaterais como náuseas, vómitos, diarreia ou hipoglicemia.