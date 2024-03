Suspeito de homicídio na Lapa com marcas de agressão. Não ia fugir, não se ia entregar, garantiu

Noel Remédios, detido por alegadamente ser o autor da morte de Paulo Machado, de quem foi encontrada metade do corpo num caixote do lixo na Lapa, apresentava marcas de agressão no corpo quando foi detido.

Já detido, confessou às autoridades que sabia que ia ser apanhado, mas que não tinha intenção de fugir. Nem de se entregar às autoridades, sabe a TVI.

O alegado autor do crime, espanhol de origem cubana, tem 48 anos e vivia em Lisboa há vários anos e mantinha uma relação com a vítima, Paulo Machado, de nacionalidade brasileira, 35 anos, estudante de Medicina Dentária.

Tinham acabado de regressar de Madrid quando o crime aconteceu. A discussão seria motivada por ciúmes. O alegado autor terá esfaqueado Paulo Machado três vezes no pescoço. Depois tentou ocultar o crime desfazendo-se do corpo.

Com o corpo na banheira, foi até ao bairro de Alcântara comprar sacos grandes do lixo e tinta para pintar as paredes salpicadas de sangue. Colocou os restos mortais em dois caixotes do lixo diferentes, a menos de 200 metros de casa. Depois limpou a residência.

A família de Paulo estranhou a sua ausência. Não atendia o telefone e Noel Remédios era vago nas explicações. Dizia apenas que o namorado não tinha voltado de uma festa.

Noel Remédios foi detido e presente a juiz na semana passada. Segundo a PJ, a forma como se quis descartar do corpo de Paulo Machado tinha dois objetivos. Impedir que o corpo de Paulo fosse encontrado e dificultar a identificação da vítima.