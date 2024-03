O mistério do homem cuja parte de baixo do corpo foi encontrada num saco num caixote do lixo, na freguesia da Lapa, em Lisboa, começa a desvendar-se.

A Polícia Judiciária deteve um cidadão espanhola suspeito do homicídio e subsequente profanação do cadáver, mas a investigação continua, até porque ainda falta encontrar a parte superior do corpo.