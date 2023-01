Um homem feriu pelo menos seis pessoas esta quarta-feira durante uma ataque com arma branca na Gare du Nord, em Paris, segundo o Le Parisien. As motivações do ataque não são, para já, conhecidas, mas o jornal afirma que os feridos não correm risco de vida.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito foi neutralizado e detido. O tráfego ferroviário na estação está interditado, informou a SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français), que adiantou que a polícia disparou sobre o suspeito, que está em estado grave.

"O tráfego está interrompido de e para Paris Norte. A polícia terá aberto fogo sobre uma pessoa ameaçadora que feriu viajantes na Gare du Nord", pode ler-se no tweet.

🟠 7h52 Intervention des forces de l'ordre à Paris Nord Le trafic est perturbé au départ et à l'arrivée de Paris Nord. La police aurait ouvert le feu contre une personne menaçante qui aurait blessé des clients en Gare du Nord. 1/2 — TER Hauts-de-France (@TERHDF) January 11, 2023

No Twitter, o ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, confirmou a informação e agradeceu às forças de segurança pela "reação eficaz".

"Um indivíduo feriu várias pessoas esta manhã na Gare du Nord. Ele foi rapidamente neutralizado. Obrigado à polícia pela sua reação eficaz e corajosa", escreveu o governante.

Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023