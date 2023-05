Operação STOP acabou numa perseguição a alta velocidade e um polícia agarrado ao carro em fuga. Veja o vídeo

Uma simples operação STOP levou a uma impressionante perseguição, com um polícia a ser "cuspido" do teto do carro em fuga e uma sentença de cinco anos de prisão. O vídeo disponibilizado pela KCCI mostra o momento em que o agente sobe para o capô e segue depois agarrado ao teto da viatura, acabando por cair desamparado no chão.

Foi a 5 de março de 2021, em Carroll, Iowa, Estados Unidos. Dennis Guider Jr foi mandado parar, numa operação de fiscalização rodoviária, e tentou fugir, depois do agente Patrick McCarthy o ter informado que existia um mandado de detenção em seu nome.

Quando percebeu que Guider ia colocar-se em fuga, McCarthy colocou-se à frente do carro de arma em punho. “Pare o carro”, gritou o polícia que, entretanto, se colocou de joelhos sobre o capô. O homem não acatou a ordem e acelerou com o agente em cima da viatura.

Durante a perseguição, que durou cerca de um minuto, McCarthy ia em cima do teto do carro, quando Guider entrou num terreno com cascalho e passou numa vala. O polícia caiu e fraturou a coluna.

Em março deste ano, Dennis Guider Jr., acusado de provocar lesão grave com veículo, declarou-se culpado, mas defendeu que temeu pela vida, quando o polícia lhe apontou a arma.

Durante a sentença, o advogado de defesa pediu clemência ao juiz, alegando que o agente McCarthy nunca foi treinado para se colocar à frente de um carro em movimento.

A 11 de maio, Guider foi condenado a cinco anos de prisão.