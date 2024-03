Cadáver encontrado junto ao Cais das Colunas em Lisboa

O corpo de um homem foi encontrado esta manhã no rio junto ao Cais das Colunas, em Lisboa, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência, avançou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN refere que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC) recebeu um alerta às 10:44, a dar conta da presença de um corpo junto ao Cais das Colunas.

Para o local foram “de imediato” elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e da Estação Salva-Vidas de Lisboa, bem como os Bombeiros Sapadores de Lisboa, Bombeiros Voluntários de Dafundo e a PSP, segundo o comunicado.

De acordo com a nota, o óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde, sendo o corpo sido removido do rio pelos Sapadores de Lisboa e transportado pelos Bombeiros Voluntários de Dafundo para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.

A Autoridade Marítima adiantou também que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima “foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima”.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.