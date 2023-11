Tentou matar a ex-companheira na presença de uma criança em Olhão. Amigo arromba porta e salva mulher

Um homem de 29 anos foi detido "por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada", no concelho de Olhão, revelou a Polícia Judiciária (PJ) através de comunicado.

O detido agrediu a ex-companheira, com recurso a arma branca, na presença de uma criança, que dormia com a mãe. A vítima sofreu várias lesões e devido à sua gravidade foi conduzida ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, onde se encontra internada.

O agressor não conseguiu consumar o homicídio devido à intervenção do arrendatário do imóvel. Alertado para a situação, o amigo do casal arrombou a porta do quarto e socorreu a vítima, conseguindo desarmar e afastar o detido, informa a PJ.

Após o confronto entre os dois homens, o agressor colocou-se em fuga, mas acabou por entregar-se à PSP, algumas horas depois.

O homem, que já estava referenciado pela prática do crime de violência doméstica, será presente a interrogatório judicial, para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.