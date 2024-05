Homem detido após tentar introduzir droga na cadeia que estava escondida na roupa

Quatro detidos por tráfico de droga em três concelhos do distrito de Braga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 45 anos, suspeito de ter tentado introduzir droga no estabelecimento prisional do Porto escondida numa peça de vestuário, informou, esta quinta-feira, aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido, fora de flagrante delito, na quarta-feira à noite, pela presumível autoria de um crime de tráfico de estupefacientes na forma agravada.

Segundo a Judiciária, a detenção resultou de uma situação verificada no Estabelecimento Prisional do Porto, quando elementos do Corpo da Guarda Prisional detetaram a presença de substâncias suspeitas, escondidas numa peça de vestuário, que uma visitante pretendia fazer chegar ao seu companheiro, ali recluso.

"A PJ realizou um conjunto de diligências que permitiram confirmar que as substâncias suspeitas se tratavam de haxixe e cocaína e que a autoria do ilícito caberia não à cidadã que se apresentara na cadeia, mas a um outro homem que lhe entregara a referida peça de vestuário", refere a mesma nota.