Detida por traficar drogas fica proibida de entrar em prisões

A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com os Serviços Prisionais, deteve uma mulher de 34 anos, que tentou entrar com drogas num estabelecimento prisional da área metropolitana do Porto, nesta terça-feira, revelaram as autoridades em comunicado.

A arguida foi presente a primeiro interrogatório e "foi-lhe decretada a medida de coação de proibição de entrada em estabelecimentos prisionais".

A detida aproveitou a visita a um familiar, que está preso no estabelecimento, para tentar introduzir as drogas na prisão. "Nessa ocasião foi detetada na posse, dissimulada, de significativa quantidade de produto estupefaciente", aponta a PJ.

A mulher, "indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes", possui antecedentes criminais, tendo sido condenada pelo mesmo tipo de crime em 2014.