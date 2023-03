O PS acusou o Chega de um “insulto infame” pela referência de ligações dos socialistas ao caso Casa Pia, feitas pelo deputado Pedro Pinto no encerramento do debate parlamentar sobre abusos de menores.

“Se havia algum partido que devia estar ao lado do aumento das penas para crimes de abusos sexuais devia ser o PS, até pelo seu passado, que envergonha toda esta casa e que muitos tentam ocultar. Os que hoje enchem a boca com os abusos sexuais na igreja são os mesmos que tentaram ocultar o caso Casa Pia e que ainda hoje escondem a cara e escorregam nas cadeiras quando se fala nesse assunto”, disse Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, no debate parlamentar sobre propostas relativas a abusos sexuais de menores.

A referência surgiu no encerramento do debate, logo depois de críticas ao provável chumbo socialista às propostas da extrema-direita (que se confirmou), tendo Pedro Pinto afirmado que as “linhas vermelhas” que o PS estava a traçar eram para com os menores vítimas de abusos, não para com o Chega.

Em resposta, num pedido de defesa da honra da bancada socialista, o líder do grupo parlamentar, Eurico Brilhante Dias acusou o Chega de “não ter limites” e defendeu que instituições que não foram sequer acusadas no processo “têm o direito a manter e a ter o seu bom nome preservado”.

“Qualquer associação de qualquer crime desta natureza ao PS, só por si, é insultuoso. É um insulto gratuito a uma instituição que vai fazer 50 anos este ano e que esteve sempre ao lado da democracia, da liberdade, dos direitos liberdades e garantias e que nunca, nunca, deixou para trás nenhum cidadão”, disse o líder parlamentar do PS, que defendeu o partido como um “pilar do regime democrático e não pode ficar em nenhuma circunstância associado a uma infâmia como esta”.

Eurico Brilhante Dias acrescentou que as alusões ao caso Casa Pia “são alusões que vêm hoje a terreiro porque a extrema-direita parlamentar não tem nunca nem propostas nem soluções”, acusando o Chega de ter “apenas na ponta da espingarda o insulto infame”.

“Se era preciso uma prova de como na politica há diferenças entre democratas e não democratas, hoje ficou bem patente depois desta última intervenção”, disse em resposta ao encerramento de Pedro Pinto, mas já depois de André Ventura, líder do partido, ter também feito referência ao processo na abertura da sessão.