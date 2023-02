Ana Oliveira, coordenadora do grupo de trabalho para a captação de unidades de cuidados continuados integrados de saúde do concelho da Figueira da Foz, demitiu-se do cargo no dia em que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) emitiu uma reportagem em que noticiava que o presidente da câmara e antigo primeiro-ministro, Santana Lopes, gastou mais de 200 mil euros em ajustes diretos com amigos, filhos de amigos e colegas da Aliança, partido que fundou e que abandonou três anos depois.

De acordo com a edição do Diário As Beiras desta quarta-feira, Ana Oliveira pediu a cessação do contrato, formalizado em novembro último e com validade de seis meses, na segunda-feira à tarde, antes da emissão da reportagem, mas já depois de ter falado com a TVI sobre o tema.

Esta comissão tinha sido criada pela própria presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que justificava na data da formação da mesma que este era um dos poucos concelhos da região que não dispunha deste serviço.

Para além do cargo que ocupava neste grupo de trabalho, Ana Oliveira é ex-deputada do PSD e presidente da concelhia da Figueira da Foz dos sociais-democratas, onde já exerceu variados cargos.

De acordo com advogados contactados pela TVI, estão em causa contratos que podem ser ilegais, porque Pedro Santana Lopes contratou estas pessoas invocando a ausência de recursos próprios, quando o município tem cerca de 800 funcionários.

Ana Oliveira era um dos casos visados pela reportagem, tendo em conta que foi contratada, por ajuste direto, no dia 17 de novembro de 2022, a troco de 2.500 euros mais IVA por mês para um cargo para o qual aparentemente não tinha formação específica.

Foi nomeada coordenada sem ter qualquer formação em serviço social nem em gestão em saúde, ou qualquer experiência em cuidados continuados.