A TVI sabe que foram acionadas equipas do INEM para o Estádio de Alvalade, depois de dois agentes da PSP se terem sentido “indispostos”.

Em reposta, a PSP explica que as duas ocorrências não estão ligadas aos recentes protestos dos agentes, acrescentando que um dos elementos já tem historial médico e se sentiu mal numa das portas do complexo desportivo.

Ambas as situações ocorreram ainda antes do apito inicial do Sporting - Tondela, a contar para a Taça de Portugal, que teve início às 18:45.