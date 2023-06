Putin mudou de tática. E agora beija o povo no meio da rua

Dinheiro, poder e rancor: os ódios e as rivalidades que quase levaram à queda do regime de Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, parece ter mudado de tática.

Durante os últimos três anos, o líder russo raramente foi visto em público. Durante a pandemia, manteve-se em quase total isolamento. Quando aparecia, era normalmente visto sentado a uma enorme secretária, longe de qualquer pessoa.

Mas depois de ter enfrentado o maior desafio de sempre à sua autoridade, Putin está de volta aos olhos do público.

O Kremlin está a fazer um grande esforço para reafirmar a autoridade de Putin, com reuniões e eventos públicos destinados a mostrar a unidade e a solidariedade do Estado e das forças armadas sob a sua liderança.

Putin fez várias aparições em público desde os acontecimentos extraordinários do último fim de semana, incluindo uma viagem ao Daguestão na quarta-feira.

O líder russo foi recebido por apoiantes entusiasmados nas ruas da cidade de Derbent, de acordo com um vídeo publicado pelo Kremlin, poucos dias depois de uma insurreição de curta duração liderada pelo líder da Wagner, Yevgeny Prigozhin.

"Não há ninguém no Daguestão que não apoie as decisões da liderança da Federação Russa, adoptadas em 24 de junho deste ano", afirmou o presidente do Daguestão, Sergey Melikov, numa reunião de trabalho com Putin durante a sua visita, segundo um comunicado.

"Não tive dúvidas quanto às reações no Daguestão e em todo o país", respondeu Putin.

Um vídeo divulgado pelo Kremlin na segunda-feira mostrava Putin a dirigir-se a uma audiência do Fórum Industrial Internacional da Juventude, que estava a realizar uma reunião em Tula. O discurso - que não abordou de todo o motim - foi a primeira aparição de Putin depois de Prigozhin ter entregue as suas tropas no sábado.

O Kremlin não mencionou quando ou onde o vídeo foi filmado.

Putin também foi visto a dirigir-se às forças de segurança no Kremlin, elogiando as agências que estiveram envolvidas na repressão da rebelião.

"Numa situação difícil, agiram com clareza, de forma bem coordenada, provaram a vossa lealdade ao povo da Rússia e ao juramento militar, mostraram responsabilidade pelo destino da Pátria e pelo seu futuro", disse Putin às unidades na terça-feira.