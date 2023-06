A vitória da Ucrânia pode estar mais perto do que pensávamos

Enquanto começa a assentar a poeira da abortada marcha de Yevgeny Prigozhin sobre Moscovo com os seus mercenários wagnerianos, os pormenores do acordo que pôs fim à curta insurreição permanecem incompletos e confusos.

De facto, quem disser que não está perplexo com a situação, é porque não tem estado atento. Mas enquanto o impacto a curto prazo do desafio à autoridade de Moscovo ainda se faz sentir, as consequências a longo prazo para a Rússia são muito mais claras.

Tanto o presidente Vladimir Putin como a própria Rússia mostraram ser muito mais fracos do que gostariam de fingir ser. A visão de colunas wagnerianas a quem aparentemente acenaram quando se dirigiam para Moscovo e que entraram calmamente para ocupar um quartel-general militar importante enquanto tomavam café, rebentou com a ideia de que Putin detém um controlo firme e incontestado do poder no seu país.

E a capacidade de um grupo de insurretos armados percorrer o sul da Rússia sem ser desafiado pôs em evidência a falta de capacidade do Estado russo para lidar com desafios para além da linha da frente da sua guerra contra a Ucrânia.

Isso não significa que o exército ucraniano possa, de igual modo, percorrer a autoestrada para Moscovo sem oposição. Mas mostra que o Kremlin e as suas forças estão divididos e incertos - e que o sucesso da Ucrânia na guerra pode ser mais fácil de alcançar do que se pensava antes de Prigozhin ter mostrado a vulnerabilidade da Rússia.

Crucialmente, isto também não significa que a Rússia esteja em risco iminente de colapso ou "fragmentação". Prigozhin não teria conseguido desafiar diretamente o poder de Putin, mesmo que quisesse - e, além disso, os regimes russos têm tendência para sobreviver à sua própria disfuncionalidade durante muito mais tempo do que o esperado.

A oportunidade para a Ucrânia reside, pelo contrário, no efeito que isto deverá ter na sua coligação de apoiantes ocidentais.

O que a rebelião da Wagner significa para o "acordo negociado"

Esta prova da fragilidade da resistência russa deita por terra um argumento fundamental para forçar Kiev a um cessar-fogo ou a um "acordo negociado".

O argumento era que, uma vez que era improvável que a Ucrânia derrotasse a Rússia de forma convincente e expulsasse as suas forças do território ucraniano, atualmente sob ocupação militar, Kiev teria de procurar obter condições de paz - e quanto mais cedo o fizesse, melhor.

É uma linha que é frequentemente acompanhada por argumentos sem sentido a favor da "neutralidade" ucraniana, ignorando tanto a história passada como a realidade atual. Mas o principal impacto de todas estas propostas seria dar a vitória à Rússia e recompensar Moscovo pela sua agressão.

O aparente progresso lento na contraofensiva da Ucrânia não tem ajudado. As altas individualidades de Kiev têm tido o cuidado de gerir as expectativas, tanto antes como depois do início das grandes operações. E os analistas militares começaram a discernir a forma do que a Ucrânia está a fazer e concordam que o sucesso não deve ser medido apenas pelo movimento da linha da frente.

No entanto, é vital que a Ucrânia mostre progressos e alimente a perspetiva do fim da guerra para manter a sua coligação de apoio e evitar esses apelos contínuos para aceitar a derrota - especialmente à luz das sugestões de que Kiev tem uma hipótese de sucesso claro antes de ser empurrada para negociações.

Em vez de planear a derrota, o Ocidente deve redobrar o apoio

A aventura de Prigozhin mostra que a perspetiva de colapso da resistência russa defendida pelos apoiantes mais otimistas da Ucrânia pode estar mais próxima do que se pensava. Mas este facto tem de ser confrontado com o receio de que os esforços da Ucrânia possam ter sido fatalmente comprometidos por atrasos no fornecimento de equipamento militar de guerra, principalmente por parte dos EUA e da Alemanha.

Esses atrasos representam um sucesso impressionante para as campanhas de informação russas, principalmente a intimidação nuclear. Mas também apontam para um argumento circular dos políticos ocidentais que, independentemente das suas razões, não estão totalmente convencidos da necessidade de uma vitória ucraniana.

Planear a derrota corre o risco de se tornar uma profecia autorrealizável - o pensamento é que a Ucrânia não recebeu ajuda militar suficiente para derrotar a Rússia, pelo que não pode alcançar a vitória, pelo que devemos planear um impasse e negociações, pelo que não faz sentido aumentar a ajuda militar à Ucrânia.

O que a rebelião da Wagner demonstra é que, em vez disso, este é o momento de redobrar o apoio à Ucrânia. É o momento de recuperar o tempo perdido e de aproveitar a evidente hesitação de Moscovo para conseguir uma derrota convincente da agressão russa, essencial para eliminar - pelo menos temporariamente - a ameaça à Europa.

Isto não significa apenas satisfazer as necessidades imediatas e cruciais da Ucrânia, como os meios para continuar a negar a supremacia aérea russa. Significa também o levantamento de todas as restrições artificiais ao que a Ucrânia pode fazer com as armas que lhe são fornecidas. O absurdo das proibições de as utilizar para atacar a Rússia, por receio de ofender Putin, tem de acabar.

Acima de tudo, há que ultrapassar o medo que existe em algumas capitais ocidentais da vitória ucraniana e da derrota russa. Esta semana, a Chatham House publicou um relatório elaborado por nove peritos de renome sobre a Rússia e a Ucrânia (entre os quais me incluo), que analisa atentamente os possíveis resultados da guerra.

A nossa conclusão unânime é que a única forma de tornar a Europa mais segura em relação à Rússia é aumentar urgentemente a assistência para permitir a vitória de Kiev.

O fornecimento de armas à Ucrânia e o apoio total a Kiev para derrotar e expulsar o exército invasor da Rússia são um investimento na paz.

A melhor altura para fazer esse investimento já passou há muito tempo. Mas a próxima melhor altura é agora.