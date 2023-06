O mundo teve um vislumbre de um futuro tentador - mas possivelmente mais perigoso sem Putin

Rebelião na Rússia. Porque é que Putin não bombardeou as colunas do Grupo Wagner? E porque é que perdoou Prigozhin?

"Porquê Lukashenko?" As dúvidas sobre a ajuda do presidente bielorrusso (e o que não bate certo sobre Prigozhin e o Grupo Wagner)

O mundo acaba de ter um vislumbre de um futuro tentador, mas possivelmente ainda mais perigoso, sem o presidente russo, Vladimir Putin. As apostas do Ocidente na guerra da Ucrânia aumentaram significativamente em consequência disso.

Um fim de semana de motins em que o líder dos mercenários, Yevgeny Prigozhin, gozou com o Kremlin antes de abortar a sua marcha sobre Moscovo, evocou a história sangrenta de revoluções e golpes de Estado da Rússia. Enquanto isso, os esforços da Casa Branca e dos seus aliados para descobrir exatamente o que se estava a passar sublinhavam a natureza volátil de uma guerra que poderia reescrever o mapa da Europa e da história moderna. Em última análise, uma guerra civil que parecia prestes a rebentar foi evitada - pelo menos por enquanto.

O homem forte do Kremlin pareceu não querer entrar num confronto militar com os combatentes do Grupo Wagner de Prigozhin - num ato que poderia preservar o seu controlo do poder. Mas o desafio de Prigozhin - e o recuo de Putin, que o acusou de traição, mas que horas depois concordou com um acordo para o deixar escapar para o exílio na Bielorrússia - abriram os buracos mais profundos na autoridade do presidente russo numa geração. Não há agora dúvidas de que a guerra que Putin desencadeou para varrer a Ucrânia do mapa representa uma ameaça existencial à sua sobrevivência política. O resto do mundo deve agora lidar com as implicações.

"Não se trata de um episódio de 24 horas. É como se Prigozhin fosse a pessoa que olhou para trás do ecrã do Feiticeiro de Oz e viu que o grande e terrível Oz era apenas um homenzinho assustado", disse o antigo embaixador dos EUA na Ucrânia, John Herbst, a Christiane Amanpour, da CNN. "Putin ficou diminuído para sempre por este caso."

As cismas em Moscovo e entre o governo e o Grupo Wagner de Prigozhin - a única força de combate russa que teve sucesso no campo de batalha - também podem agora criar uma abertura para a Ucrânia, que quer avanços contra as tropas já desmoralizadas e mal lideradas de Moscovo na sua contraofensiva. Isso seria uma boa notícia para o Ocidente, que financiou e armou a luta do país pela sua vida. E não há dúvida de que os líderes da NATO gostariam de ver Putin afastado, uma vez que não há sinais de que vá acabar com a guerra retirando as suas tropas da Ucrânia.

Durante algum tempo, parecia que um autocrata hesitante, os militares russos e os chefes das milícias rivais poderiam acabar numa guerra civil pelo controlo de uma nação com um vasto arsenal nuclear. Uma tal instabilidade e conflitos internos na Rússia causariam ondas de choque geopolíticas em todo o mundo.

O Ocidente não tem verdadeiramente um lado no conflito interno que eclodiu este fim de semana. Tratou-se de um confronto entre Prigozhin - cujos homens são acusados de violações brutais dos direitos humanos na Ucrânia, na Síria e em África - e Putin, que reavivou o horror ao estilo da Segunda Guerra Mundial na Europa, que desrespeitou o direito internacional ao invadir um vizinho soberano e que enfrenta um mandado de captura por alegados crimes de guerra. Prigozhin também não tem sido amigo dos EUA - admitiu ter interferido nas eleições americanas e prometeu voltar a fazê-lo.

As declarações dos líderes ocidentais de que se tratou de um assunto interno da Rússia refletiram o desejo de negar a Putin um pretexto para renovar as suas afirmações de que é vítima de uma conspiração ocidental para o derrubar e suprimir a dignidade da Rússia como grande potência e para reduzir a sua esfera de influência geopolítica. Kevin Liptak, da CNN, relatou que, em conversas telefónicas com os líderes de França, Reino Unido e Alemanha, Biden sublinhou a necessidade de manter a temperatura baixa e permitir que o que quer que estivesse a acontecer na Rússia se desenrolasse de acordo a evitar a "Terceira Guerra Mundial".

E embora seja possível que uma fissura no regime de Putin possa pressagiar um eventual colapso que possa eliminar um dos principais desafios da política externa de Washington - um novo impasse ao estilo da Guerra Fria com a Rússia - ninguém em Washington está a apostar nisso.

"Não creio que queiramos que um país que se estende por 11 fusos horários e inclui repúblicas de muitos grupos étnicos e sectários diferentes se desfaça pelas costuras", observou o general reformado David Petraeus no programa "State of the Union" da CNN.

"Será este o princípio do fim de Putin? Não sabemos. Quem quer que o siga, se for esse o caso, será ainda mais ditatorial, que é o que temíamos que pudesse acontecer se Prigozhin tivesse sido bem sucedido? Poderá haver um líder pragmático que entre em cena e se aperceba do erro catastrófico que tem sido todo este esforço na Ucrânia e que perceba que precisa de uma abordagem mais racional à Europa e ao Ocidente?", perguntou Petraeus, antigo diretor da CIA.

"Muitas, muitas incógnitas."

Um Putin ferido pode ser um Putin ainda mais perigoso

Há muito que é evidente que o sucesso ucraniano nesta guerra pode constituir uma séria ameaça política ao regime de Putin. Mas uma coisa é colocar isto em teoria. Depois deste fim de semana, esta nova realidade vai obrigar o Ocidente a reavaliar mais uma vez o seu equilibrismo para salvar a Ucrânia.

É possível que a humilhação do líder russo o leve a exigir um impulso ainda mais feroz numa guerra que já atingiu cruelmente civis ucranianos. Se os conflitos políticos na Rússia prejudicarem ainda mais o moral das suas tropas e conduzirem a perdas no campo de batalha, a posição de Putin pode tornar-se ainda mais difícil. Isto alimentará os receios de que o líder russo possa ameaçar uma escalada catastrófica da guerra, depois de meses de agitação nuclear.

E se o fim de semana foi uma antevisão de um possível colapso do regime de Putin, se a guerra continuar a ir de mal a pior para a Rússia, o Ocidente poderá ter outra dor de cabeça.

O alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, disse esta segunda-feira que "não é bom" que uma potência nuclear como a Rússia enfrente instabilidade política, afirmando que a ameaça nuclear é "algo que tem de ser tido em consideração". Os EUA afirmaram que, até ao momento, não se verificou qualquer alteração na postura nuclear de Moscovo.

Depois de meses de pesadas perdas no campo de batalha e dor económica no país, causada pelas sanções ocidentais, foi notório que a resistência mais potente a Putin não veio de um movimento democrático que ele passou anos a esmagar. Vinha de uma força ainda mais de direita e brutal do que ele - Prigozhin. E outro senhor da guerra extremista e sanguinário, o líder checheno Ramzan Kadyrov, ofereceu-se no sábado para ajudar a eliminar a rebelião da Wagner em nome de Putin, uma das razões pelas quais se temia um banho de sangue nas ruas de Moscovo.

É impossível prever as maquinações dos bastidores da política de Moscovo - um fosso de ursos povoado por chefes de milícias brutais, chefes dos serviços secretos e oligarcas. Mas as reviravoltas do fim de semana realçaram a possibilidade de quem liderar a Rússia depois de Putin poder ser ainda mais implacável e difícil de lidar para o Ocidente do que o seu inimigo de longa data. Um dos projetos preferidos de Prigozhin, por exemplo, foi a Internet Research Agency [Agência de Investigação da Internet na tradução literal], uma "quinta de tróis" ["troll farm"], utilizada pela Rússia para enviar uma grande quantidade de desinformação através das redes sociais, num esforço para interferir nas eleições presidenciais de 2016.

"Talvez estejamos todos entusiasmados com o facto de o poder de Putin estar mais abalado e de o Estado russo ser mais frágil do que pensávamos, mas também devemos pensar no que acontecerá a seguir", considerou Robert English, especialista em Rússia e Europa de Leste, que dirige a Faculdade de Relações Internacionais da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

"Provavelmente, será alguém como Prigozhin ou outro tipo de líder militar que pretenda chegar ao poder, não um liberal como Alexei Navalny ou outros críticos liberais de Putin, mas um populista de direita que apele aos mesmos instintos antielite e anticorrupção, mas que tenha tendências ditatoriais brutais", antecipou English.

Washington questiona-se sobre o fim da agitação

Em Washington, parte-se do princípio de que as tréguas anunciadas à pressa pelo presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que levaram Prigozhin a parar o seu avanço sobre Moscovo, estão longe de ser o fim da história. "É muito cedo para dizer exatamente onde isto vai parar", disse o secretário de Estado Antony Blinken no programa "State of the Union" da CNN, no domingo. "Suspeito que se trata de uma imagem em movimento."

Ao mesmo tempo, há uma sensação de que Putin - cujo governo há muito se baseia na sua capacidade de manter aplacadas as várias fações abaixo dele - viu a sua credibilidade como líder seriamente ferida.

Blinken disse que o facto de uma figura forte dentro da Rússia ter questionado diretamente a autoridade de Putin era "algo muito, muito poderoso". "Acrescenta fissuras, para onde vão, quando chegam, é demasiado cedo para dizer, mas levanta claramente novas questões com que Putin tem de lidar", argumentou.

A possibilidade de um Putin enfraquecido poder procurar formas mais extremas de dar a volta a uma guerra que está a ameaçar o seu poder é suscetível de preocupar os EUA e os seus aliados. Biden tem sido inflexível quanto à necessidade de evitar que o conflito se transforme num conflito direto Rússia-NATO. Mas o facto de a guerra estar agora a causar divisões profundas dentro da Rússia, de uma forma que pode afetar a integridade das suas operações, pode ser um argumento a favor de uma rápida escalada da ajuda ocidental à Ucrânia.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou esta segunda-feira que, à medida que o ataque da Rússia prossegue, é "ainda mais importante" que o Ocidente apoie a Ucrânia para lhe permitir recuperar mais terreno e reforçar a sua posição negocial.

A aparente vulnerabilidade de Putin é suscetível de encorajar aqueles que argumentam que Biden tem sido demasiado tímido, apesar de ter reavivado a aliança ocidental para ajudar a Ucrânia a defender-se na mobilização transatlântica mais abrangente desde o fim da Guerra Fria e de ter enviado milhares de milhões de dólares e armas avançadas. Os críticos queixam-se de que o Ocidente deu à Ucrânia o suficiente para sobreviver, mas não para expulsar as tropas russas de todo o seu território e até da Crimeia, que Putin anexou ilegalmente em 2014.

O candidato presidencial republicano Will Hurd, antigo funcionário da CIA e congressista do Texas, disse no domingo que as declarações dos EUA e dos seus aliados de que estavam a monitorizar os acontecimentos na Rússia enviavam uma mensagem fraca a Putin. "Há outra palavra para isso. É torcer as mãos e não fazer nada", disse Hurd. Depois dos relatórios dos serviços secretos que sugeriam uma potencial ação de Prigozhin, "devíamos ter planeado com os nossos aliados, devíamos ter planeado com os ucranianos a forma de aproveitar esta oportunidade", defendeu Hurd no programa "This Week" da ABC, no domingo.

Hurd - um dos poucos candidatos a ancorar a sua campanha no ataque direto ao líder do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump - só recentemente entrou na corrida presidencial. Mas os seus comentários refletem a realidade de que, embora a principal responsabilidade de Biden seja as implicações da guerra na Ucrânia para a política externa, ele deve começar a considerar as implicações do conflito para as suas perspetivas políticas.

Qualquer agravamento das já terríveis relações dos EUA com Moscovo - ou incidentes que ponham em conflito as forças dos EUA e da Rússia - são suscetíveis de favorecer os republicanos, especialmente Trump, que está a avisar que o apoio de Biden à Ucrânia pode causar a Terceira Guerra Mundial.

As afirmações de Trump de que poderia acabar com o conflito em 24 horas são ridículas, e qualquer solução que ele proponha provavelmente beneficiará Putin, a quem admira há muito tempo. Mas enquanto a guerra na Ucrânia já domina o legado de Biden, é improvável que um colapso russo que leve ao caos global o ajude politicamente à medida que o ano eleitoral se aproxima.