Morte de sem-abrigo exaltado no metro de Nova Iorque: ex-veterano Daniel Penny será acusado de homicídio

No dia 1 de maio, Jordan Neely, uma homem em situação de sem abrigo da cidade de Nova Iorque essencialmente conhecido por imitar as danças de Michael Jackson no metro, foi morto. Mostrava comportamentos “agressivos” e gritava por comida. No momento em que lança o seu casaco ao chão, como sinal de raiva, Daniel Penny, um veterano da Marinha, de 24 anos, lançou-se a ele e executou um mata-leão até Jordan sufocar e morrer. Nesse dia, o veterano foi levado sob custódia policial, mas saiu em liberdade e sem acusações. No entanto, mais de uma semana depois e depois de protestos de vários nova iorquinos, sabe-se que será preso e formalmente acusado na sexta-feira por causar a morte de Jordan Neely.

"Podemos confirmar que Daniel Penny será preso sob a acusação de homicídio culposo em segundo grau", disse um porta-voz do Ministério Público de Manhattan num comunicado, conta a BBC.



Numa declaração no início deste mês, os advogados do veterano expressaram condolências à família Neely e disseram que Penny e os outros passageiros agiram em legítima defesa, compreendendo que o comportamento de Neely foi "o resultado aparente de uma doença mental contínua e não tratada", que levou Penny e outros "a se protegerem até que a ajuda chegasse".

Penny pediu que ligassem para o número de emergência durante a luta com Neely, de acordo com a BBC.

No entanto, testemunhas do momento relataram que apesar de Neely ter demonstrado uma atitude agressiva com alguns dos passageiros do metro, não atacou fisicamente ninguém até ao momento do estrangulamento.

Os advogados de Penny alegam que ele não poderia saber que suas ações para subjugar Neely levariam à sua morte.

Num vídeo capturado por um jornalista freelancer, e divulgado no New York Post, vê-se o ex-fuzileiro naval a segurar Jordan Neely pelo pescoço por dois minutos e 55 segundos, com outros dois homens a bloquear o sem abrigo. Não é claro se as acusações serão feitas contra essas duas outras pessoas não identificadas.

Numa declaração no início desta semana, a família de Neely disse que Penny "precisa estar na prisão".

Esta história levou a protestos por parte de cidadãos de Nova Iorque que exigiram um maior acompanhamento a pessoas em situação de sem abrigo e um plano social de saúde mental.



Breaking: Protesters are now disrupting the subway in NYC for Jordan Neely pic.twitter.com/NSO5UjAs7x — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) May 6, 2023

Segundo a BBC, Neely tinha sido detido 42 vezes por tentar não pagar bilhete, roubar e agredir três mulheres, o que levou o autarca de Nova Iorque, Eric Adams, a refletir na necessidade de melhorar o sistema de saúde mental para proteger pessoas como ele.

Família e amigos contaram que era uma pessoa “gentil” mas que o seu comportamento e a sua saúde mental alteraram-se quando a sua mãe, Christie Neely, foi assassinada em 2007 pelo namorado, condenado a 30 anos de prisão em 2012.