Recluso esfaqueado na prisão de Paços de Ferreira

Um recluso foi esfaqueado, sexta-feira à tarde, por outros dois detidos, no estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

A vítima, com 39 anos de idade foi agredido duas vezes com facas e encontra-se internado com o pulmão perfurado, no Hospital Padre Américo, em Penafiel. Está preso desde 2016 e é reincidente.

Quanto aos agressores, um tem 30 anos e também está detido desde 2016, enquanto o outro, preso desde 2017, tem 26 anos.

O recluso que esfaqueou o outro detido está em isolamento e vai ser alvo, por parte da Direção-geral, de um processo disciplinar, com uma queixa enviada para o Ministério Público.

À TVI, Frederico Morais do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional explicou que "isto acontece devido há enorme falte de guardas prisionais e também devido à existência de medidas disciplinares mais rigorosas". Em seguida lembrou que o sindicato já alertou várias vezes a tutela "para o estado grave e degradante que se encontram as cadeias portuguesas".