Esperou nove anos por um transplante. Soube que tinha um dador compatível quando estava no topo de uma montanha - e foram buscá-lo de helicóptero

Estava à espera de um transplante de rim há nove anos e a boa notícia chegou no passado sábado. Mas havia um problema. Ricardo Medeiros de Oliveira estava a fazer uma caminhada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, quando soube que um órgão compatível o esperava a 120 quilómetros dali.

Iniciava-se uma corrida contra o tempo. O homem precisava de chegar rapidamente a Juiz de Fora. De carro, a viagem demoraria duas horas. Para além disso, Ricardo Medeiros de Oliveira estava a mais de dois mil metros de altitude e demoraria muito tempo a descer a pé. Por isso, o resgate teve de ser realizado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e envolveu dez militares e dois helicópteros.

Segundo a comandante do agrupamento de operações aéreas dos bombeiros, Rachel Lopes, o resgate foi desafiante, uma vez que as condições climatéricas estavam instáveis e houve alguma dificuldade para encontrar o homem.

Ricardo Medeiros de Oliveira foi depois transportado para o hospital Santa Casa de Juiz de Fora, para ser sujeito à cirurgia. Segundo a imprensa brasileira, correu tudo dentro do previsto e o procedimento foi bem sucedido.