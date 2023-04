A confeção de um cozido à portuguesa para quatro pessoas custa atualmente 27,28 euros. Contudo, tendo em conta a decisão do Governo de reduzir o IVA para 0% em alguns produtos, o custo baixaria para 26,14 euros, de acordo com o ‘Índice Cozido à Portuguesa’, feito com os cálculos do ECO. Contas feitas, trata-se de uma poupança de 1,14 euros (cerca de 4%).

Na semana passada, o custo dos ingredientes principais para cozinhar este prato típico recuou 1,84%, face à semana anterior, passando de 27,79 euros para 27,28 euros, de acordo com o ‘Índice Cozido à Portuguesa’, calculado pelo ECO com base nos dados dados fornecidos pela Deco e pela Associação dos Comerciantes de Carne do Concelho de Lisboa e Outros (ACCCLO) — e incluindo IVA.

No entanto, se for considerada a medida anunciada esta segunda-feira pelo Executivo, que vai isentar de IVA um cabaz de produtos alimentares a partir da segunda quinzena de abril, a poupança é de 1,14 euros (4,2% face ao valor atual). Este prato típico da gastronomia nacional passaria, desta forma, a custar 26,14 euros. Isto é, 6,54 euros por pessoa, em média, de acordo com a simulação feita pelo ECO.

Em causa está uma receita para quatro pessoas, considerando 250 gramas de carne, verduras, batata e arroz por pessoa e um chouriço de sangue, um chouriço de carne e uma farinheira. Esta receita conta com 12 produtos. Contudo, importa sublinhar que nem todos os alimentos considerados pelo ECO estão abrangidos pela isenção do IVA: destes 12 produtos, apenas cinco são abrangidos.

Assim, entre os produtos considerados e abrangidos por esta medida, a poupança mais significativa é na carne de novilho para cozer: um quilo de carne de novilho para cozer custa atualmente 8,22 euros, mas sem IVA custaria 7,73 euros, isto é, menos 49 cêntimos. Segue-se a lombada de porco, cujo preço/kg com IVA custa 3,78 euros, ao passo que sem IVA passará a custar 3,55 euros (menos 23 cêntimos).

Já um quilo de chispe passaria de 2,49 euros para 2,34 euros (menos 15 cêntimos), enquanto um quilo de arroz carolino passaria de 1,95 euros para 1,83 euros (menos 12 cêntimos). Ao mesmo tempo, um quilo de cenoura passaria de 1,34 euros para 1,26 euros (menos 8 cêntimos), ao passo que um quilo de batata vermelha passaria de 1,23 euros para 1,16 euros (menos 7 cêntimos).