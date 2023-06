“Indraguzik”, o livro para crianças escrito e ilustrado por Prigozhin, o líder do grupo Wagner

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, cujas tropas tomaram a maior parte de Bakhmut, na batalha mais sangrenta da guerra da Ucrânia, escreveu e ilustrou uma história para crianças há quase duas décadas. A informação é agora recordada pelo The Moscow Times.

O mesmo homem que é conhecido como o “Chef de Putin”, que cumpriu uma pena de nove anos de cadeia por roubo, terá interferido nas eleições dos Estados Unidos e é acusado de crimes de guerra na Ucrânia é o autor de “Indraguzik”, um livro de 90 páginas que conta a história de um menino e sua irmã que moram com a família dentro de um enorme lustre de teatro.

De acordo com o The Moscow Times, oficialmente, os autores de "Indraguzik" são os dois filhos de Prigozhin, Polina e Pavel. Contudo, no prefácio do livro, pode ler-se que a história é o resultado de uma colaboração entre Prigozhin e os filhos. Polina e Pavel terão sugerido os nomes dos personagens principais e persuadiram o pai “a inventar uma história sobre um garotinho chamado Indraguzik e sua irmã Indraguza”.

Capa do livro "Indraguzik", divulgada no site www.livelib.ru

O livro relata a história de um reino de “pessoas pequenas” que vivem entre humanos comuns e segue Indraguzik, o personagem principal, quando ele cai de um lustre de teatro e tenta encontrar o caminho para casa.

Indraguzik cruza-se com várias personagens durante as suas aventuras, incluindo outra “pessoa pequena”, Gagarik, “um homem mais velho com um pássaro e uma gabardina de tecido áspero”. Esta personagem cozinha sopa para o menino, um facto que é encarado como uma referência ao negócio de restauração do líder para-militar.

Quando “Indraguzik” foi publicado, em 2004, Prigozhin geria um restaurante de sucesso em São Petersburgo, cuja lista de clientes incluía Putin e outras figuras que agora fazem parte da política russa.

Na procura do caminho para casa, Indraguzik encontra um menino humano, chamado Grande Indraguzik, que decide ajudar o homólogo e oferecer-lhe um balão, para que consiga regressar ao lustre do teatro.

A obra conta com várias ilustrações cuja autoria é atribuída a Prigozhin. Na contracapa, podemos ver um Prigozhin sorridente, que lê a história para a mulher e para os dois filhos. No final, um poema descreve as aventuras da criança como “divertidas e estranhas”.

De acordo com o jornal, as 2 mil cópias impressas do livro nunca foram colocadas à venda. Foram entregues a amigos, familiares e colegas de trabalho.