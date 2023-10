Governo negoceia aumento do salário mínimo para 820 euros

Do fim dos benefícios fiscais para não residentes à subida do salário mínimo. O que precisa de saber da entrevista de António Costa

O Governo e os parceiros sociais estão a negociar uma proposta de aumento do salário mínimo para 820 euros mensais em 2024, dez euros acima do que tinha sido estipulado no acordo de melhoria dos rendimentos assinado no ano passado. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios, que cita fonte governamental.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha adiantado numa entrevista que a atualização do salário mínimo no próximo ano poderia ir além dos 810 euros. A revisão em alta deste aumento, que já tinha sido admitida também pelo presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes, deve ficar fechada nas negociações que decorrem na concertação social nos próximos dias, escreve o jornal.

Atualmente, a remuneração mínima garantida em Portugal é de 760 euros brutos, pelo que, a avançar a subida para 820 euros, trata-se de um incremento nominal de 7,9%, acima da perspetiva de inflação ligeiramente superior a 5%, nota o Negócios. O jornal recorda ainda que, do aumento do salário mínimo depende também a nova proposta de aumentos salariais que o Governo apresentará à Função Pública: o valor em cima da mesa para a subida da base remuneratória da Administração Pública era de 821,83 euros, mas o Governo já assumiu aos sindicatos que o mesmo será revisto.