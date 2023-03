Teresa Gonçalves é o nome escolhido para assumir a presidência da SATA. A até agora administradora financeira da companhia aérea dos Açores vai ficar com o cargo após a saída de Luís Rodrigues, que vai para a presidência da TAP.

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, em entrevista à RTP Açores, anunciou que a gestora Teresa Mafalda Gonçalves tinha aceite “assumir a presidência da SATA”.

Com a saída de Luís Rodrigues para a TAP e de Mário Chaves para a Portugália – anunciada em fevereiro –, Teresa Gonçalves era a única administradora executiva da companhia aérea detida pelo governo regional dos Açores. A escolha interna serviu para resolver o processo “com a menor perturbação possível”, justificou o líder do governo regional.

Desde janeiro de 2020 na SATA, Teresa Gonçalves foi, anteriormente, diretora de Promoção da Concorrência na Autoridade de Mobilidade e Transportes. Com mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros, a gestora também esteve na Portugal Telecom como líder de processos de fusões e aquisições, Finanças e Desenvolvimento de Negócios. Antes disso, foi consultora estratégica de negócios nas empresas Capgemini e Ernest & Young.

A nova mudança na administração da SATA ocorre numa altura em que vai iniciar-se o processo de privatização da Azores Airlines, companhia aérea do grupo da SATA que faz as ligações entre a região dos Açores e destinos internacionais. O governo Regional dos Açores pretende alienar entre 51% e 85% do capital social.