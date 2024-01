Ashley Park de "Emily em Paris" recupera de choque séptico

Ashley Park está a recuperar de um choque séptico, que a colocou em estado crítico. Ainda debilitada, a atriz que protagoniza Mindy Chen em "Emily em Paris", revelou no seu Instagram que estava de férias, quando adoeceu.

O que parecia ser um problema de saúde simples revelou-se um verdadeiro pesadelo: "Durante as férias de dezembro, o que começou por ser uma amigdalite evoluiu para um choque séptico crítico, que infetou e afetou vários dos meus órgãos. Estou grata por a minha saúde ter melhorado, apesar do que nos foi dito inicialmente."

A atriz aponta que hesitou na hora de partilhar o que se passava, porque ainda está "a meio da recuperação". Mas decidiu fazê-lo por saber que o pior já passou.

Esta acabou por não ser a única revelação de Ashley Park, que surge com Paul Forman, ator que também faz parte do elenco da série da Netflix.

Os rumores já existiam desde outubro, mas agora ficaram desfeitos, com Ashley Park a agradecer ao namorado por estar "incondicionalmente" ao seu lado, durante todo este processo: "Acalmou os meus medos e segurou-me em ambulâncias, três hospitais estrangeiros, uma semana na Unidade de Cuidados Intensivos, urgências assustadoras, inúmeros exames e injeções, dores insuportáveis ​​e tanta confusão, tudo isso enquanto estávamos sozinhos, do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos. Amo-te, Paul. Mais do que posso dizer."

Lily Collins, a protagonista de Emily em Paris, foi uma das muitas pessoas que comentaram a publicação: "Mal consigo olhar para isto sem chorar. Amo-te, irmã, e serei eternamente grata por estares melhor e ao Paul, pelo seu coração incrivelmente grande e por estar presente em cada passo do caminho. Mal posso esperar por abraçar-vos."