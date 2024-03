Ateou fogo a prédio de dez andares para tentar coagir inquilino a pagar alegada dívida

Um homem foi detido por suspeita de provocar um incêndio num prédio de habitação de 10 andares, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, em 24 de fevereiro, informou a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, o suspeito, de 28 anos, tencionaria coagir o proprietário de uma das habitações a pagar-lhe uma alegada dívida, tendo regado com gasolina a zona do patamar junto à sua porta de entrada, onde ateou fogo.

O incêndio levou à evacuação do prédio por precaução.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a previsão preventiva.