Mais de 10 dias após o devastador terramoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria, continuam a ser encontradas pessoas vivas nos escombros, desafiando as expectativas de sobrevivência depois de tantas horas.

“Nós, claro, pensámos que isto não seria possível, porque tirar alguém vivo após 10 dias seria uma grande surpresa para nós”, disse esta semana o socorrista Özer Aydinli ao Correspondente Médico Chefe da CNN, Sanjay Gupta.

Aydinli e a sua equipa resgataram um rapaz de 13 anos, chamado Mustafa, dos escombros 228 horas - quase 10 dias - após o tremor de terra.

“Quando [os nossos amigos] disseram: ‘Encontrámos uma pessoa viva’, pensamos: ‘Não, eles devem estar a alucinar’. Não podíamos acreditar. Mas é um milagre. ... A única coisa que podemos dizer é que se trata de um grande milagre”, disse ele.

Os ensinamentos de busca e salvamento têm historicamente enfatizado as chamadas “48 horas douradas” após um colapso de um edifício, em que a hipótese de salvar pessoas vivas é maior. Alguns estudos dizem que a maioria dos salvamentos de pessoas vivas acontecem nos primeiros cinco ou seis dias.

Contudo, continuam a ser resgatadas pessoas vivas dos escombros do terramoto de 6 de fevereiro, incluindo Mustafa.

O Correspondente Médico Chefe da CNN, Sanjay Gupta, falou com uma equipa de salvamento em Antakya, província de Hatay, à procura de sobreviventes. Foto Amanda Sealy/CNN

"Não faço ideia de como ele sobreviveu durante 228 horas, porque como a escavadora estava em funcionamento, havia mais escombros a cair, enchendo o espaço por cima e por baixo dele, e por isso não podíamos ver nenhuma estrutura residencial intacta, era tudo escombros", disse o socorrista Uğur Sevgin a Gupta. “Depois, dos escombros, tirámo-lo de lá, desenterrando-o à mão”.

Entre os escombros, disse Aydinli, havia apenas um par de olhos e depois o chamamento de "Irmão!”

"Quando o vimos, quando o ouvimos, havia 70, 80 pessoas na tripulação, e quando dissemos que havia uma pessoa viva, todos os nossos amigos invadiram a área”, disse Aydinli. “Ninguém se mexeu, e todos nós chorámos. E mesmo agora, de tempos a tempos, temos lágrimas nos olhos”.

Aydinli diz que Mustafa pode ter ficado preso no “triângulo da vida”, explicado por uma teoria de que quando os edifícios caem, os tetos caem sobre objetos ou mobiliário no interior, deixando um espaço viável ao lado da pessoa.

“Depois de ver Mustafa, acredito absolutamente que haverá outros. É um milagre”, disse Sevgin. “Mas, é claro, parece cientificamente impossível. Já passaram 10 dias e a continuam a contar”.

Quanto tempo podem as pessoas sobreviver nos escombros?

Algumas equipas de salvamento seguem uma “regra de quatros”, que pressupõe que as pessoas presas podem sobreviver quatro minutos sem ar, quatro dias sem água e quatro semanas sem comida.

No entanto, a investigação sugere que “prazos rígidos e universais” podem ser imprecisos, uma vez que a sobrevivência pode em condições raras ser prolongada.

Na Turquia, por exemplo, os peritos dizem que aqueles que ficaram presos em edifícios residenciais que colapsaram podem ter tido acesso a alguma fonte de água ou comida.

“Só precisam realmente de um pouco de ar, oxigénio, água e provavelmente um pouco de comida para sobreviver, esperemos que apenas o suficiente para chegar a um ponto em que os socorristas o possam encontrar”, disse Jarone Lee, especialista em medicina de emergência e de catástrofes no Massachusetts General Hospital. “Mas penso que também está relacionado com o tipo de lesões que acontecem durante o colapso inicial, se apenas tiveram uma lesão menor ou uma lesão maior nos órgãos internos, como o fígado ou outros”.

Segundo Lee, o estado básico de saúde de uma pessoa é fundamental. Aqueles com condições médicas pré-existentes - que podem não ter acesso aos seus medicamentos ou cuja medicação inclui efeitos secundários como a desidratação - têm menor probabilidade de sobrevivência.

“Penso que os que continuarão a ser encontrados serão os mais jovens, provavelmente as crianças e outras pessoas mais robustas. ... As crianças também são geralmente mais pequenas, e há sempre a possibilidade de estarem numa zona do colapso em que possam sobreviver mais tempo só porque são mais pequenas”, disse Lee.

Os especialistas dizem que as temperaturas frias podem impedir a desidratação entre as pessoas encarceradas e o esgotamento causado por calor, mas as temperaturas frias na Turquia e na Síria estão a fazer mais mal do que bem.

“Nos doentes traumatizados, a temperatura fria não é uma coisa boa para a fisiologia em geral. Após algum grau de hipotermia, a paragem cardíaca pode ser um problema. Os fatores de coagulação do sangue não funcionam bem, e outras graves desordens fisiológicas acontecem”, disse Girma Tefera, director médico do American College of Surgeons' Operation Giving Back.

Os avanços na formação e nas tecnologias de busca e salvamento, incluindo a utilização de cães, drones e reidratação IV no local, podem também ser responsáveis pelo prolongamento dos tempos de sobrevivência.

Lee disse que, embora tenha esperança de que haverá muitos mais sobreviventes, estas são “circunstâncias extraordinárias ou raras” no meio das mais de 43 mil mortes após o terramoto. “Estes são ainda, em muitos aspetos, um punhado de sobreviventes numa enorme quantidade de devastação e morte infelizes2.

Recuperação após o salvamento

O salvamento é apenas o início do caminho de recuperação de um sobrevivente.

No Adana City Teaching and Research Hospital, o maior hospital de trauma da região, mais de 5.000 pacientes foram tratados na semana após o terramoto.

Suleyman Cetinkunar, chefe de pessoal do hospital, disse a Gupta que a maioria das lesões inclui “perda de membros, esmagamento de tecidos e traumatismo cerebral”.

Além das lesões traumáticas resultantes do colapso, os pacientes podem ter “síndrome de esmagamento”, que ocorre quando os tecidos musculares comprimidos são finalmente libertados e quebrados, libertando toxinas para o sangue. Estas toxinas podem ferir os rins e conduzir a insuficiência renal, causando uma deterioração rápida dos pacientes aparentemente estáveis após o salvamento.

Um sobrevivente do terramoto foi levado para o Hospital de Ensino e Pesquisa de Adana City para receber cuidados. Amanda Sealy/CNN

Durante a sua entrevista, a equipa recebeu outra chamada para o heliporto para receber um jovem de 26 anos que tinha síndrome de esmagamento e que necessitava de diálise imediata.

“Mesmo só sair dos escombros é um grande passo para poder estabilizá-los no hospital. Mas ele não estão de modo algum fora de perigo. Há ainda uma boa hipótese de não sobreviverem no hospital”, disse o Lee do Massachusetts General.

Os hospitais como suporte de vida

Receber cuidados médicos salva-vidas torna-se ainda mais difícil, uma vez que os edifícios hospitalares, como a maioria dos outros edifícios, não foram poupados pelo terramoto.

O governo e organizações sem fins lucrativos criaram hospitais de campanha, hospitais de tendas e até navios hospitalares para continuarem a prestar cuidados às vítimas do terramoto.

Gupta falou com médicos que realizam cirurgias ortopédicas essenciais em tendas montadas no parque de estacionamento de um hospital em ruínas em Antakya, na província de Hatay.

"Já trabalhei antes em lugares onde pessoas como esta não são operadas. Elas deitam-se em casa, languidamente. Alguns deles teriam escaras, coágulos, pneumonia e talvez morressem disso", disse Greg Hellwarth, um cirurgião ortopédico de Indiana, a Gupta.

Elliott Tenpenny, médico de Urgências da Carolina do Norte e director da Unidade Internacional de Saúde da Samaritan’s Purse, mostrou a Gupta o redor do hospital de campanha onde, entre os tremores secundários 5.0, continuam a gerir condições críticas como a perda de sangue e a asma.

“Não se trata apenas dos ossos partidos e das lesões de esmagamento. É também sobre estes pacientes”, disse Tenpenny a Gupta.

O hospital flutuante também fornece camas imediatas, salas de operações e até mesmo uma maternidade. Ao contrário dos hospitais de campo em terra, os navios hospitalares estão relativamente protegidos dos tremores secundários que continuam a devastar a terra, disse o capitão a Gupta.

Especialistas dizem que esta catástrofe causa perturbações no sistema de saúde que colocam as pessoas com condições médicas crónicas em risco de perder o acesso a medicamentos salva-vidas ou a consultas médicas.

“As consequências disto vão durar de semanas a anos, de meses a anos”, disse Lee. “As consequências vão ser, infelizmente, maciças”.