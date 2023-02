SÍNTESE

Mais de 3.800 pessoas morreram e milhares ficaram feridas depois de um poderoso terramoto, de magnitude 7,8 na escala Richter, atingir a Turquia e na Síria na segunda-feira de manhã. O terramoto, um dos mais fortes a atingir a região em mais de 100 anos de registos, teve o epicentro 23 quilómetros a leste de Nurdagi, na província turca de Gaziantep, a uma profundidade de 24,1 quilómetros, segundo o US Geological Survey. Mais de 120 fortes réplicas foram sentidas em toda a região, incluindo em locais tão longe quanto o Líbano e Israel. Uma das réplicas alcançou uma magnitude de 7,5 e uma profundidade de 10 km, cerca de 95 quilómetros a norte do terramoto original, que ocorrera pouco mais de nove horas antes no sul da Turquia. A agência de catástrofes da Turquia apelou à ajuda da comunidade internacional, à medida que realiza operações de busca e salvamento. Vários países comprometeram-se a prestar ajuda e assistência à Turquia, que já decretou uma semana de luto nacional.

NÚMERO TOTAL DE MORTOS NA TURQUIA E NA SÍRIA

3.830 no total - 1.451 na Síria (711 em zonas controladas pelo governo, 740 em zonas controladas pelos rebeldes) e 2.379 na Turquia.

ÚLTIMAS INFORMAÇÕES

TURQUIA

- Turquia atingida por pelo menos 120 tremores de terra após o poderoso terramoto de segunda-feira - AFAD

- Pelo menos 5.606 edifícios desabaram durante e após o terremoto. Há um total de 19.574 equipas de resgate a trabalhar na região.

- Governo turco decreta uma semana de luto nacional e fecha escolas durante o mesmo período do tempo após o terramoto

- Turquia pede ajuda de emergência à NATO após o terramoto

- 5.385 pessoas feridas e mais de 2.400 pessoas resgatadas de debaixo dos escombros na Turquia

- Réplica de magnitude 7,5 sentida depois na Turquia às 13:24h, hora local, 95 quilómetros a norte do terramoto original

- Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, disse ter recebido ofertas de ajuda da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), da União Europeia e de 45 outros países

- Ministério da Defesa da Turquia disse que se formaram fissuras nas pistas de alguns aeroportos na zona sísmica da Turquia.

- Porto de Iskenderun, no sul da Turquia, ficou danificado após o terramoto. Algumas partes da doca do porto entraram em colapso.

- Histórico Castelo de Gaziantep ficou fortemente danificado

- United States Geological Survey (USGS) estima que o mais provável é que o número de mortos após o terramoto que atingiu o sul da Turquia possa atingir entre 1.000 a 10.000 pessoas.

- Condições climatéricas mais desfavoráveis podem dificultar esforços de salvamento e recuperação no Sul da Turquia e Norte da Síria na segunda-feira, com o tempo frio e húmido a circular na região.

- Foram registados pelo menos 18 réplicas com uma magnitude superior a 4. A USGS disse ter registado sete tremores de terra com uma magnitude superior a 5.

- Nove mil voluntários de busca e salvamento foram destacados da maior cidade da Turquia, Istambul, para o sul do país.

- Terramoto está identificado como tendo sido o mais violento que o país conheceu em mais de 100 anos de registos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

- Agência de Gestão de Catástrofes e Emergências da Turquia (AFAD) apelou na segunda-feira à ajuda da comunidade internacional.

- Ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, disse que equipas de busca e salvamento foram enviadas para o sul do país.

- Kerem Kinik, presidente do Crescente Vermelho da Turquia, disse que a organização está a enviar fornecimentos de sangue adicionais para o sul da Turquia

- Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, desejou no Twitter os “melhores votos” aos cidadãos afetados pelo terramoto e disse que ele foi sentido em muitas partes do país.

- O governador de Gaziantep, Davut Gul, escreveu no Twitter que “o terramoto foi sentido fortemente na nossa cidade”.

- O jornalista Eyad Kourdi, que vive na cidade de Gaziantep, disse à CNN que houve até oito réplicas “muito fortes” em menos de um minuto após o terramoto

- Um outro sismo de magnitude 6,7 foi sentido 32 quilómetros a noroeste do epicentro cerca de 11 minutos após o primeiro tremor de terra, disse o USGS.

- Um sismo de 7,8 graus de magnitude atingiu o sul da Turquia, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na segunda-feira. O terramoto foi registado às 4:17 da manhã, hora local.

SÍRIA

- IRC diz que terremoto levou a “situação catastrófica” na Síria

- Terremoto afetou a região do noroeste da Síria, onde 4,1 milhões dependem de assistência humanitária – ONU

- Fonte israelita diz que a Síria pediu aos russos que transmitissem o pedido de ajuda para o terremoto; Fonte síria nega

- A Sociedade Médica Sírio-Americana diz que os seus hospitais na Síria “estão sobrecarregados com doentes a encher os corredores”.

- Os Capacetes Brancos, também conhecidos como a Defesa Civil Síria, declararam na segunda-feira o noroeste do país como uma “zona de desastre”.

- Um edifício de oito andares desmoronou-se na província síria de Hama. Foi também relatado o colapso de vários edifícios na cidade portuária de Latakia e na cidade de Aleppo.

ISRAEL

- O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, disse que o país se prepara para prestar ajuda de emergência à Turquia.

- Pessoas em Jerusalém e Telavive relataram ter sentido o tremor na manhã de segunda-feira e a polícia israelita disse ter recebido mais de 3.000 relatos deste tipo.

LÍBANO

- O meteorologista Brandon Miller, da CNN, disse que os tremores de terra podem ter sido sentidos em locais tão longe como o Líbano, a centenas de quilómetros de distância.

AJUDA INTERNACIONAL

- OMS ativa equipas médicas de emergência na Turquia e na Síria

- República Checa enviará equipa de busca e salvamento à Turquia após o poderoso terramoto

- China está em contacto com as autoridades turcas e sírias e diz que o seu governo está disposto a fornecer ajuda humanitária de emergência com base nas necessidades das vítimas.

- Israel envia ajuda à Síria e Turquia depois do terramoto devastador

- Paquistão está a enviar ajuda à Turquia por entre as consequências do terramoto

- Reino Unido vai enviar 76 especialistas em busca e salvamento para a Turquia

- Áustria vai enviar ajuda à Turquia após o terramoto

- Alemanha vai prestar em breve ajuda à região sísmica

- Países Baixos irão enviar por via aérea 15 toneladas de equipamento de busca para a Turquia

- Azerbaijão enviará uma equipa de busca e salvamento de 370 pessoas e material de ajuda para a Turquia.

- Taiwan está a doar 200 mil dólares ao governo turco para ajuda.

- Países Baixos vão enviar uma equipa de busca e salvamento à Turquia.

REACÇÕES

NOVO

O Emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, falou na segunda-feira com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para expressar as suas condolências ao povo turco e expressar o seu apoio “na mitigação das graves repercussões humanitárias deixadas pelo terramoto, e desejando uma rápida recuperação”, disse a Agência de Notícias do Qatar (QNA) numa declaração.

O Presidente dos Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e o Primeiro-Ministro, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, enviaram ambos as suas condolências ao Presidente sírio, Bashar Al-Assad, e ao Presidente turco, Erdogan, segundo informou na segunda-feira a agência noticiosa dos Emirados Árabes Unidos, WAM.

O Rei Abdullah bin Al Hussein da Jordânia apresentou as suas condolências às populações da Síria e da Turquia que foram afetadas pelo terramoto e apontou o envio de ajuda às famílias das vítimas e dos feridos nos dois países.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egipto fez uma declaração expressando “sinceras condolências e solidariedade tanto com a Turquia e a Síria como com as vítimas do devastador terramoto”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa declaração.

Porta-voz da Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da China, Xu Wei: “A China exprime as suas condolências e preocupação com o devastador terramoto na Turquia”.

Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argélia: “Após o devastador terramoto que atingiu na segunda-feira de manhã algumas localidades no sul da Turquia e no norte da Síria, causando perdas de vidas e danos significativos, a Argélia apresenta as suas sinceras condolências às famílias das vítimas, bem como aos governos e povos dos dois países irmãos. A Argélia, que partilha a dor desta tragédia com os seus irmãos da República Turca e da República Árabe da Síria, deseja expressar a sua total solidariedade com estes dois países irmãos e espera que eles sejam capazes de superar esta difícil provação com grande paciência, determinação e coragem.”

UEFA: “Os pensamentos da UEFA e da comunidade do futebol europeu estão com o povo da Turquia e da Síria, e todos aqueles que foram afetados pelo devastador terramoto desta manhã”, publicou a UEFA no Twitter.

O Real Madrid expressou também a sua “solidariedade pela catástrofe agora sofrida na Turquia e na Síria em resultado do terramoto que ocorreu nas últimas horas. O nosso clube quer expressar as suas condolências e afeto para com os familiares das vítimas. Do mesmo modo, desejamos a rápida recuperação dos feridos”. O gigante alemão Bayern Munique também enviou uma mensagem de condolências, dizendo: “O FC Bayern München envia as suas orações às vítimas do terramoto e aos seus entes queridos”, enquanto o clube francês Paris Saint-Germain disse: “Após o grave terramoto que ocorreu durante a noite em Kahramanmaras e que causou várias mortes, o Paris Saint-Germain gostaria de mostrar o seu apoio ao povo da Turquia, bem como a todos os jogadores, treinadores e funcionários da família Vermelho-e-Azul e aos seus entes queridos". O clube de futebol inglês Liverpool também publicou nas redes sociais: “Os nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados pelo devastador terramoto na Turquia e na Síria”, e o campeão da Série A, o AC Milan, disse que o clube italiano “presta as suas mais profundas condolências a todos os afetados pelos terramotos que atingiram a Turquia e a Síria. Os pensamentos de todos no Clube estão convosco”.

ANTES

Alto Representante da UE, Joseph Borrell: “Um devastador terramoto abalou a Turquia e a Síria esta manhã, ceifando as vidas de centenas de pessoas e ferindo muitas mais. Os nossos pensamentos estão com o povo da Turquia e da Síria. A UE está pronta a ajudar”.

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel: “Profundamente triste por ouvir esta manhã a notícia do devastador terramoto que atingiu partes da Turquia e da Síria. As minhas mais sinceras condolências às muitas famílias que perderam vidas e desejo uma rápida recuperação dos feridos. A UE solidariza-se plenamente convosco”.

Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola: “Profundamente triste após o terrível terramoto na fronteira turco-síria. Os meus pensamentos estão com aqueles que morreram, aqueles que estão encurralados, os feridos e todos os socorristas que estão a fazer o seu melhor para salvar vidas. A Europa está com o povo da Turquia & Síria neste momento de aflição”.

Presidente Búlgaro, Rumen Radev: “Profundamente triste ao saber do terramoto mortífero que atingiu a Turquia esta manhã. As minhas mais sinceras condolências às famílias das vítimas e as minhas condolências às pessoas afetadas. A Bulgária está solidária com o nosso bom vizinho Turquia, e está a enviar equipas de salvamento”.

Primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban: “Gostaria de apresentar as minhas condolências ao Presidente Recep Tayyip Erdoğan e ao povo da Turquia, na sequência do trágico terramoto de hoje. Estamos a rezar pelas famílias das vítimas. Dei instruções às autoridades húngaras para prestarem assistência imediata a Turquia”.

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen: “Estamos em total solidariedade com os povos da Turquia e da Síria após o terramoto mortal que os atingiu esta manhã. Estamos de luto com as famílias das vítimas. O apoio da Europa já está a caminho e estamos prontos a continuar a ajudar da melhor forma possível”.

Janez Lenarcic, Comissário da UE para a Crise: “Na sequência do terramoto desta manhã na Turquia, ativámos o Mecanismo de Proteção Civil da UE. O Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE está a coordenar o destacamento de equipas de salvamento da Europa. Equipas dos Países Baixos e da Roménia já estão a caminho”.

Foi com consternação que tomei conhecimento do terramoto que assolou a Turquia e a Síria. Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas e com todos os afetados pelo desastre. Portugal está solidário e disponível para ajudar, em coordenação com os nossos parceiros". António Costa, primeiro-ministro de Portugal, no Twitter

Primeiro-Ministro grego, Kyriakos Mitsotakis: “Profundamente triste com a devastadora catástrofe sísmica na Turquia e na Síria. As nossas sinceras condolências vão para as famílias das vítimas e os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas. A Grécia está a mobilizar os seus recursos e irá ajudar imediatamente”.

Primeiro-ministro croata, Andrej Plenković: “Profundamente entristecido com a perda de muitas vidas no devastador terramoto desta manhã na Turquia. Estendo as minhas condolências a @RTErdogan e às famílias das vítimas e desejo uma rápida recuperação àqueles que foram feridos. Estamos solidários com a Turquia”.

Primeiro-ministro letão, Krišjānis Kariņš: “Terramoto devastador na #Turquia e #Syria com uma elevada perda de vidas. As minhas mais sinceras condolências às famílias e desejo uma rápida recuperação de todos os feridos”.

Primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin: “As minhas mais profundas condolências pelas vítimas e pelo sofrimento causado pelo terramoto na Turquia e na Síria. É agora necessária ajuda e assistência urgentes”.

Primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson: “Triste com a perda de vidas na Turquia e na Síria na sequência do grande terramoto. Os nossos pensamentos vão para as vítimas e para os seus entes queridos. Enviei as minhas mais profundas condolências a @RTErdogan. Como parceiro da Turquia e detentor da presidência da UE, estamos prontos a oferecer o nosso apoio”.

Primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger: “Estou profundamente triste com a perda de vidas e com o nível de destruição causado por um poderoso #terremoto na #Turquia e #Síria. As minhas mais sinceras condolências às famílias das vítimas, desejando uma rápida recuperação aos feridos”.

PM romeno, Nicolae Ionel Ciucă: “Os nossos pensamentos estão com o povo da Turquia, com as famílias das vítimas e com todos os feridos ou afectados pelo devastador #terremoto que atingiu o #Gaziantep. A Roménia está pronta a apoiar!”

Presidente romeno, Klaus Iohannis: “Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias após o devastador terramoto que atingiu a Turquia e a Síria. Transmiti as sinceras condolências da Roménia às famílias das vítimas e desejos de rápida recuperação das pessoas feridas. A Roménia mantém-se solidária com as pessoas afectadas por esta tragédia”.

Primeiro Ministro belga, Alexander De Croo: “As minhas sinceras condolências às vítimas e famílias afetadas pelo terramoto mortal e trágico na Turquia e na Síria. A equipa de resposta da Bélgica está a avaliar a situação e a explorar formas de assistência”.

Primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki: “Esta manhã recebi notícias sobre um trágico terramoto no sul da Turquia. Os meus pensamentos e orações estão com as famílias das vítimas. Nestes tempos difíceis, a Turquia pode contar com a Polónia. Os socorristas do grupo HUSAR @KGPSP estão prontos a ajudar em qualquer altura”.

Primeiro-ministro holandês, Mark Rutte: “Notícias terríveis sobre o terramoto na Turquia e na Síria. Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas desta grave catástrofe natural. Uma equipa holandesa de busca e salvamento irá viajar hoje para a região. Transmiti as minhas condolências ao Presidente @RTErdogan”.

Presidente francês, Emmanuel Macron: França está pronta a prestar ajuda de emergência à população local, escreveu o Presidente francês, Emmanuel Macron, no Twitter na segunda-feira. “Imagens terríveis vieram da Turquia e da Síria após um terramoto de uma força sem precedentes. Os nossos pensamentos estão com as famílias enlutadas”.

Chanceler alemão, Olaf Scholz: O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse segunda-feira que a Alemanha enviará ajuda à região afetada pelo terramoto. “Estamos a acompanhar com consternação as notícias do terramoto na região fronteiriça entre a Turquia e a Síria. O número de mortos continua a aumentar. Lamentamos com os familiares e tememos com aqueles que estão enterrados sob escombros”.

Primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak: “Os meus pensamentos estão esta manhã com o povo de Turquia e da Síria, particularmente com os primeiros socorristas que trabalham tão corajosamente para salvar aqueles que estão presos pelo terramoto", disse Sunak num tweet na segunda-feira. “O Reino Unido está pronto a ajudar da forma que pudermos”.

Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg: “Total solidariedade com o nosso Aliado #Turquia no rescaldo deste terrível terramoto. Estou em contacto com o Presidente @RTErdogan e Ministro dos Negócios Estrangeiros @MevlutCavusoglu, #NATO Aliados estão agora a mobilizar apoio".

Primeiro-Ministro espanhol, Pedro Sanchez: “Solidariedade com a Turquia e a Síria após um dos maiores terramotos da sua história. Após um pedido do mecanismo europeu de protecção civil, o Ministério do Interior espanhol, através da sua agência de Protecção Civil, ativou a unidade militar de emergência e o transporte aéreo urgente para apoio na procura de sobreviventes”.

Azerbaijão: o Azerbaijão enviará uma equipa de busca e salvamento de 370 pessoas para a Turquia. O Azerbaijão enviará também material de ajuda à Turquia. O avião que transportará ajuda, incluindo tendas e material médico, partirá para a Turquia “num curto espaço de tempo”.

Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock: A Alemanha está pronta a prestar assistência à Turquia e à Síria, afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock na segunda-feira, depois de ter acordado com “notícias terríveis da Turquia e da Síria”. “Os meus pensamentos estão com as famílias daqueles que perderam as suas vidas nestes terríveis terramotos e daqueles que ainda temem pelos seus familiares, amigos ou vizinhos”.

Presidente russo, Vladimir Putin: “Por favor, aceite as nossas mais profundas condolências pelas numerosas perdas de vidas e pela destruição maciça causadas pelo poderoso terramoto no seu país", diz a mensagem enviada a Erdogan. “Peço-lhe que transmita palavras de sincera simpatia e apoio às famílias e amigos das vítimas, bem como desejos de uma rápida recuperação a todos os feridos em consequência dos elementos naturais desenfreados. Estamos prontos a prestar a assistência necessária”.

Primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif: “Profundamente consternado com a notícia de um terramoto maciço que atingiu a região sudeste da Turquia”, começou por tweetar Sharif. “Envio as minhas profundas condolências e os meus mais sinceros pêsames ao meu irmão Presidente Recep Tayyip Erdoğan e ao povo fraterno de Turquia pela perda de vidas preciosas e danos nas infraestruturas".

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan: Taiwan está a doar 200.000 dólares ao governo turco para ajuda em caso de catástrofe, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan num comunicado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan disse ter expressado as suas condolências às autoridades turcas pela perda de vidas.

Presidente de Israel, Issac Herzog: "Em nome do povo israelita, estou profundamente entristecido com a enorme catástrofe que se abateu sobre Turquia após o terramoto de ontem à noite. As minhas condolências ao Presidente Erdoğan e ao povo turco pela perda de vidas e destruição de meios de subsistência. O Estado de Israel está sempre pronto a ajudar de todas as formas possíveis. Os nossos corações estão com as famílias enlutadas e o povo turco neste momento doloroso".

Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Wopke Hoekstra: A Holanda vai enviar uma equipa de busca e salvamento à Turquia, disse na segunda-feira o Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês Wopke Hoekstra. “Esta equipa inclui pessoal policial e militar, socorristas e bombeiros”, disse Hoekstra no Twitter. “Chocado com a notícia do devastador terramoto em Turquia e na Síria. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias, e os muitos turcos e sírios feridos”.

"O Presidente da República lamenta as vítimas do terremoto desta manhã, tendo enviado uma mensagem solidária ao Presidente Erdogan da Turquia", nota do presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Embaixada dos EUA na Turquia: a missão diplomática dos EUA na Turquia expressou “profundo pesar pelas trágicas baixas e pelos extensos danos causados pelo terramoto”. A Missão dos EUA na Turquia “expressa o seu profundo pesar pelas trágicas baixas e danos extensivos causados pelo terramoto que atingiu o sudeste e o Mediterrâneo Central esta manhã. As nossas sinceras condolências aos nossos amigos turcos”.

Primeiro-ministro indiano, Narendra Modi: "Angustiado com a perda de vidas e danos materiais devido ao terramoto na Turquia. Condolências às famílias enlutadas. Que os feridos recuperem em breve", disse Modi no Twitter. "A Índia está solidária com o povo da Turquia e está pronta a oferecer toda a assistência possível para fazer face a esta tragédia".

Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky: “Estendo as minhas condolências ao Presidente Erdogan, ao povo da Turquia e às famílias daqueles que perderam a vida no terramoto na Turquia e desejo uma rápida recuperação a todos os feridos”, tweetou Zelensky. ”Estamos com o povo da Turquia neste momento difícil. Estamos prontos a prestar a assistência necessária para superar as consequências do desastre”.

Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA: “Os EUA estão profundamente preocupados com o terramoto destrutivo de hoje na Turquia & Síria. Tenho estado em contacto com funcionários turcos para transmitir que estamos prontos a prestar toda e qualquer assistência necessária. Continuaremos a acompanhar de perto a situação em coordenação com a Turquia”.

Presidente turco Recep, Tayyip Erdogan: "Transmito os meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terramoto que ocorreu em Kahramanmaraş e que foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD”.