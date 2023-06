Suécia investiga queda de mãe e filho de ferry como homicídio

Uma mulher polaca, de 36 anos, e o filho, de apenas sete anos, morreram depois de terem caído ao Mar Báltico quando viajavam num ferry entre a Suécia e a Polónia. De acordo com a Reuters, que cita os procuradores suecos, o caso está a ser investigado como possível homicídio.

O acidente aconteceu na quinta-feira e, segundo as autoridades suecas, a criança terá caído da embarcação e a mãe saltou do "Stena Spirit" para tentar socorrer o filho. Ao fim de uma hora de buscas, os dois foram depois resgatados por um helicóptero do Serviço de busca e salvamento da Suécia e levados para um hospital sueco, mas acabaram por morrer.

O ferry sueco Stena Spirit encontrava-se no Báltico a meio da sua viagem de Karlskrona, na Suécia, para Gdynia, na Polónia, quando ocorreu o incidente.

"O acidente aconteceu na área de responsabilidade sueca. Cerca de cinco minutos após a transmissão da mensagem, que também nos foi enviada, a administração sueca e o Centro de Coordenação de Salvamento sueco pediram-nos ajuda", explicou Sebastian Kluska, diretor do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo citado pelo jornal Fakt.



Em comunicado, o Ministério Público sueco revelou que tinha dado início a uma investigação preliminar em que a acusação criminal é de homicídio, acrescentando que nenhum suspeito tinha sido identificado.



"O objetivo da investigação é tentar esclarecer o que aconteceu", afirmou a procuradora Stina Brindmark.



A polícia polaca, que já tinha confirmado as mortes, lançou um apelo aos passageiros que tenham testemunhado o acidente para que contactem as autoridades.



"Infelizmente, recebemos de manhã a informação do lado sueco de que temos de transmitir esta terrível notícia à família, porque tanto o rapaz como a mulher morreram", disse o porta-voz da polícia polaca, Mariusz Ciarka.

A companhia responsável pelo ferry, a Stena Line, afirmou à TVN 24, que estão a cooperar com a polícia e com as autoridades responsáveis pela investigação.



"De momento, não temos informações sobre se o incidente se deveu a uma avaria do ferry. Estamos a cooperar com a polícia e com outras autoridades responsáveis por investigar as causas e as circunstâncias deste acontecimento", revelou a porta-voz da Stena Line, Agnieszka Zembrzycka.