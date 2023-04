Alexandra Reis terá sido afastada da TAP por bloquear negócios ligados ao marido da presidente executiva Christine Ourmières-Widener.

É com este cenário que o Chega vai iniciar o confronto com a gestora francesa, esta tarde, na audição da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.

“Foi Alexandra Reis quem vetou a assinatura dos contratos com o marido de Christine Ourmières-Widener”, avançou Filipe Melo à CNN Portugal, citando fontes próximas do processo.

O deputado do Chega concretiza mesmo que terá sido esta questão a começar as “desavenças”, que são públicas, entre ambas.

Segundo a versão apurada pelo parlamentar, terá sido também Alexandra Reis quem comunicou à tutela que “os motoristas da empresa”, a TAP, estariam a ser usados para transportar familiares da presidente executiva, como a “irmã e o marido”.

Christine Ourmières-Widener é casada com Floyd Murray Widener. Segundo escreveu o Correio da Manhã, no início de março, a empresa onde trabalha o marido da (ainda) líder da TAP propôs à companhia aérea comprar uma solução tecnológica criada pela Zamma Tecnhnologies, que permitia a validação de dados dos passageiros.

O negócio terá sido proposto numa reunião na TAP em dezembro de 2021, mas acabou por não avançar.

Na altura, a TAP explicou que a empresa “fez uma demonstração de uma nova tecnologia”, mas que “não houve seguimento”. “A CEO não participou, nem costuma participar neste tipo de reuniões”, respondeu fonte oficial. Ficou por concretizar se Christine Ourmières-Widener sabia desta proposta de negócio.

Floyd Murray Windemer é consultor na área da tecnologia de viagens. A empresa onde está integrado, a Zamna Technologies, foi fundada em 2016. Segundo o LinkedIn, está nela desde setembro de 2021.

O clima de mal-estar entre Christine Ourmières-Widener e Alexandra Reis era bem conhecido na TAP. Isso mesmo destacou, por exemplo, o administrador financeiro Gonçalo Pires, ao afirmar no Parlamento que “não foi uma surpresa” a saída.

O mal-estar havia de culminar num acordo para a saída de Alexandra Reis, então administradora, com uma indemnização de 500 mil euros. Depois de o caso ter sido público, a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) havia de concluir que o valor não era válido, obrigando Alexandra Reis a devolver praticamente todo o valor.

O relatório da IGF havia também de ditar a demissão de Christine Ourmières-Widener e de Manuel Beja, presidente do conselho de administração, num anúncio conjunto dos ministros das Finanças e das Infraestruturas, Fernando Medina e João Galamba, respetivamente.

Christine Ourmières-Widener está a contestar esta decisão, com versões que desmentem as assumidas por colegas da TAP, incluindo o administrador financeiro. A gestora insiste que tanto os colegas do conselho de administração como o Governo estavam a par de todos os passos para o acordo de rescisão com Alexandra Reis. Sobre o executivo, diz, houve "pressa política" para a demitir.

É esta fita do tempo que a francesa irá também recuperar e reconstituir na audição desta terça-feira.