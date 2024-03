Neve fecha estradas de travessia do maciço central da Serra da Estrela

As estradas de travessia do maciço central da Serra da Estrela estão encerradas ao trânsito esta terça-feira de manhã devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, estão encerrados os troços 11 (Piornos – Torre), número 12 (Torre – Torre), número 13 (Torre - Lagoa Comprida) e o troço 9 (Piornos – Manteigas), no distrito da Guarda.

Os acessos começaram a ser encerrados ao início da noite de segunda-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação acima de 800/1000 metros entre as 09:00 de hoje e as 09:00 de quarta-feira.