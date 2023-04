Mark Sheehan, guitarrista dos The Script, morreu esta sexta-feira vítima de doença súbita, informou a banda irlandesa nas suas redes sociais. O músico tinha 46 anos. Estava internado numa unidade hospitalar.

"Muito amado marido, pai, irmão, companheiro de banda e amigo, Mark Sheehan faleceu hoje no hospital após uma breve doença", lê-se nas contas dos The Script, que deixaram ainda um pedido: "A família e o grupo pedem aos fãs que respeitem sua privacidade neste momento trágico".

Os The Script têm concerto marcado para Portugal. A banda faz parte do cartaz do dia 16 de julho, do Meo Marés Vivas.