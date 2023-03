Elizabeth Holmes, a antiga presidente executiva (CEO) da Theranos que foi condenada por cometer fraude junto de investidores, está a tentar adiar o início da sua pena de 11 anos de prisão porque tem “duas crianças muito pequenas” com quem estar.

O documento judicial que deu entrada na semana passada em tribunal representa o primeiro reconhecimento público de que Holmes deu à luz o seu segundo filho. Holmes estava grávida durante a sua sentença de novembro de 2022.

Os seus advogados expuseram várias razões para adiar a sentença de prisão até ao recurso da sua condenação, argumentando que ela não representa risco de fuga nem um perigo para a comunidade. A defesa também afirmou que ela tem “dois filhos pequenos", não revelando quando nasceu o seu segundo filho ou o seu sexo.

Num documento de janeiro, os procuradores disseram que Holmes tentou fugir para o México.

“O Estado tomou conhecimento a 23 de janeiro de 2022 que o Ré Holmes reservou um voo internacional para o México com partida a 26 de janeiro de 2022, sem uma viagem de regresso programada”, declara o tribunal de queixa. “Só depois de o Estado ter levantado o assunto sobre este voo não autorizado com o advogado de defesa é que a viagem foi cancelada”.

O julgamento criminal de Holmes foi inicialmente adiado de março de 2021 para agosto de 2021, porque ela estava grávida do seu primeiro filho. Ela está casada com Billy Evans desde 2019.

No ano passado, Holmes foi condenado a mais de 11 anos de prisão por ter defraudado investidores enquanto geria a Theranos, empresa de testes de sangue falhados. A sentença inclui também uma multa de 400 dólares, ou seja, 100 dólares por cada contagem de fraude. A indemnização será fixada numa data posterior.

Holmes foi ordenada a entregar-se para ficar sob custódia a 27 de abril de 2023 e está a recorrer da sua condenação. Está marcada uma audiência para 17 de março.

Holmes arrancou com a Theranos em 2003, aos 19 anos, e pouco depois abandonou a Universidade de Stanford para gerir a empresa a tempo inteiro. Após uma década debaixo do radar, Holmes começou a contactar a imprensa alegando que a Theranos tinha inventado uma tecnologia que podia testar com precisão e fiabilidade uma série de condições utilizando apenas algumas gotas de sangue retiradas de uma picada num dedo.

A Theranos angariou 945 milhões de dólares junto de uma impressionante lista de investidores, incluindo o magnata dos media Rupert Murdoch, o fundador da Oracle Larry Ellison, a família Walton da Walmart e a família bilionária da antiga secretária da Educação Betsy DeVos. No seu auge, a Theranos foi avaliada em nove mil milhões de dólares, fazendo de Holmes uma bilionária no papel. Ela foi elogiada nas capas de revistas, usando frequentemente uma gola alta preta, o que convidava a comparações com o malogrado CEO da Apple, Steve Jobs.

A empresa começou a desfazer-se depois de uma investigação do Wall Street Journal em 2015 ter descoberto que a Theranos tinha realizado apenas cerca de uma dúzia das centenas de testes, utilizando o seu dispositivo de análise de sangue, e com uma precisão questionável. Em vez disso, a Theranos dependia de dispositivos fabricados por empresas terceiras de testes de sangue tradicionais.