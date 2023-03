Era mais um vídeo “engraçado” para o Tiktok, desta mãe e tiktoker com mais de um milhão de seguidores. Entre risos, Savanna Glembin filmava o pai do seu filho a empurrar a criança enrolada em plástico, em cima de uma cama. A criança, imobilizada com os braços e pernas presos, desequilibra-se e cai no colchão.

O vídeo foi apagado, mas não a tempo de evitar a onda de críticas dos utilizadores que o viram.

Segundo a mãe, dias depois do vídeo se tornar popular, as autoridades de proteção das crianças bateu-lhes à porta e levou o menino.

Num depoimento no seu perfil, a mãe lamentou, em lágrimas, o sucedido. “Tudo o que posso dizer é que o meu filho é muito amado e querido. É o meu bebé milagre, ele foi a minha quarta gravidez depois de três abortos espontâneos. É a luz da minha vida”, disse. “Cometemos um erro, mas não merecemos que o nosso filho seja levado por causa disso”, defendeu.

Entretanto, após uma avaliação das autoridades, a guarda foi devolvida aos pais. “O conselho tutelar ilibou-nos de irregularidades e determinou que a nossa casa, connosco, é segura para o nosso filho", diz Savanna.

Já em casa, a mãe admite que toda a situação "foi uma lição dura que aprendemos e é um erro que não voltaremos a repetir”, referindo-se àquilo pelo que passou como "um evento traumático" do qual ainda está a recuperar.