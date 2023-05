Tom Hanks e Rita Wilson celebraram 35 anos de casamento com um post emocionado nas redes sociais.

“35 anos de casamento. 30 de Abril de 1988. O amor é tudo”, escreveu Wilson num post no Twitter e no Instagram.

O ator de Hollywood Tom Hanks e a atriz, cantora e produtora de cinema Rita Wilson têm dois filhos, Chet e Truman Hanks.

Em 2015, quando lhe pediram para explicar a longevidade da sua relação, Hanks revelou que tinha sentido uma faísca instantânea com Wilson.

“Acho que o resultado final é que nos casámos pelas razões certas”, disse Hanks, ator vencedor de um Óscar, mais conhecido por ter participado no êxito de 1994 “Forrest Gump”, no filme de guerra de 1998 “O Resgate do Soldado Ryan” e no filme de 2002 “Apanha-me Se Puderes”.

Hanks e Wilson apareceram ambos na comédia romântica de 1993 “Sintonia do Amor”, enquanto Wilson produziu vários filmes, incluindo " Viram-se Gregos para Casar " em 2002. Mais tarde, enveredou por uma carreira musical, lançando o seu primeiro álbum a solo, “AM/FM”, em 2012.

A dupla sobreviveu a um ataque de coronavírus no início da pandemia, anunciando que tinham sido infetados em março de 2020 na Austrália.

Documentaram a sua experiência de quarentena e Hanks tornou-se um defensor declarado do uso de máscaras para evitar a propagação da infeção.

Os dois tornaram-se cidadãos gregos em julho de 2020, recebendo passaportes novos.

Wilson, que é parcialmente grego, e Hanks, um grego ortodoxo convertido, têm sido frequentemente vistos a passar as suas férias na Grécia, onde também possuem uma propriedade na ilha de Antiparos.