Homem morre em acidente com trator agrícola em Torres Vedras

Um homem morreu esta quinta-feira vítima de um alegado despiste do trator agrícola que operava em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, disse o comandante dos bombeiros locais.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, Hugo Jorge, explicou à agência Lusa que o acidente com o trator ocorreu num terreno agrícola junto a uma empresa de madeiras na periferia da cidade de Torres Vedras.

Quando chegaram ao local, pelas 11:35, os bombeiros encontraram a vítima, um homem entre os 50 e os 60 anos, junto ao trator com que estava a trabalhar, apontando para um eventual despiste do veículo.

A vítima faleceu no local do acidente.

A Autoridade para as Condições de Trabalho esteve no local a investigar as causas do acidente.

No local, estiveram 13 operacionais e cinco viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras e meios dos bombeiros e da GNR.