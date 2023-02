O número de mortos no sismo que atingiu o sudeste da Turquia e a vizinha Síria na segunda-feira aumentou para mais de 11.200, de acordo com um novo balanço provisório divulgado esta quarta-feira.

Na Turquia, o mais recente balanço regista 8.574, anunciou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan que se encontra a visitar as áreas afetadas pelo sismo esta quarta-feira, com paragens programadas na cidade de Kahramanmaraş e na província de Hatay.

Segundo o presidente turco, há ainda 49.133 feridos e foram destruídos 6.444 edifícios.

