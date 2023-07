Elon Musk limita número de publicações que utilizadores do Twitter podem ver

Elon Musk, presidente executivo do Twitter, anunciou este sábado que a plataforma irá impor limites temporários ao número de publicações que cada utilizador pode ler.

Segundo uma publicação na conta oficial de Musk, as contas verificadas estão limitadas à leitura de 6000 publicações por dia, as não verificadas só podem observar 600 tweets diariamente e, as contas não verificadas criadas recentemente, apenas podem interagir com 300 publicações por dia.

A mudança é justificada por Elon Musk como forma de "lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação de sistemas".

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

A medida já está em curso e, por exemplo, a quem já tenha excedido o limite imposto, fica impedido de visualizar mais tweets.

As mudanças ocorreram ao mesmo tempo que milhares de utilizadores do Twitter em vários países reportaram não conseguir aceder ao site da rede social, ou enfrentaram dificuldades e atrasos, no sábado.

"Rate Limit Exceeded" (Limite ultrapassado) e "#TwitterDown" (Twitter em baixo) são os dois principais trending topics da aplicação nos EUA, para quem a utiliza. O primeiro tinha mais de 40.000 tweets até ao meio-dia de sábado.

De acordo com o site DownDetector, os relatos de interrupções de serviço começaram aumentaram durante a hora do almoço. Em Portugal, o pico de registos de problemas com a rede social ocorreu por volta das 16:15.