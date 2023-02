As imagens dos cinco polícias a espancar Tyre Nichols, em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, mostram o homem, de 29 anos, a ser agredido pelos polícias no dia 7 de janeiro e a gritar pela mãe enquanto era espancado durante três minutos. No vídeo, divulgado na sexta-feira à noite, Nichols não parece resistir à detenção. Mas isso não fez os agentes pararem. O funcionário da empresa expressa de correspondência FedEx morreu no hospital três dias depois.

A polícia disse inicialmente que Nichols tinha sido parado por uma alegada infração de trânsito, o que não ficou comprovado. Os cinco ex-agentes estão sob custódia e enfrentam várias acusações criminais, incluindo de homicídio, por espancar Nichols até à morte.

A equipa jurídica da família Nichols comparou o ataque à infame agressão policial de 1991 contra o motorista Rodney King, em Los Angeles, na Califórnia.

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse que estava "profundamente indignado" com o vídeo "horrível".

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, considerou o vídeo é “profundamente perturbador” e prometeu que a morte do jovem afro-americano ia ser investigada. O diretor do FBI, Christopher Wray, também disse estar “chocado” com as imagens.

Na sexta-feira, o Departamento de Polícia de Memphis divulgou quatro vídeos da detenção e das suas consequências violentas, totalizando mais de uma hora de filmagem. Um dos vídeos mostra os policiais a puxarem Tyre Nichols para fora de seu automóvel e a gritar, atirando-o para o chão. "Eu não fiz nada!", argumenta o homem. Mas os polícias exigem que ele se deite e começam a aplicar-lhe choques com um "taser".

Num outro vídeo, de uma câmara de segurança, é possível ver dois agentes a segurarem o homem, enquando outros dois se revezam nos pontapés, socos e agressões com o bastão.

O terceiro e o quarto vídeos mostram imagens da câmera do corpo dum dos polícias quando Trye Nichols, que já tinha sido pulverizado com pimenta e agredido enquanto grita repetidamente: "Mãe!"

O homem ficou inconsciente e os polícias chamaram uma ambulância, que demorou pelo menos 20 minutos a chegar.