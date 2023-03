Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo paramilitar russo Wagner, aprecia o seu papel de individualista antirregras, mas estão a crescer sinais de que está encurralado por Moscovo e com dificuldades em respirar.

Prigozhin apostou nos seus mercenários hasteando a bandeira russa na cidade ucraniana de Bakhmut, embora a um custo considerável para as fileiras da sua força e provavelmente para a sua própria fortuna.

Gastou pesadamente no recrutamento de cerca de 40.000 prisioneiros para a luta, mas depois de meses de batalha e perdas espantosas, está a lutar para reconstituir as fileiras da Wagner, enquanto acusa o Ministério da Defesa da Rússia de tentar estrangular a sua força.

Muitos analistas pensam que as suas suspeitas são fundadas - que a autoridade militar russa está a usar o "matadouro" de Bakhmut para reduzir a sua importância ou eliminá-lo como uma força política por completo.

No fim de semana, Prigozhin reconheceu que a batalha em Bakhmut foi "difícil, muito difícil, com o inimigo a lutar por cada metro".

Numa outra mensagem em vídeo, Prigozhin disse: "Precisamos dos militares para proteger as aproximações (a Bakhmut). Se eles o conseguirem fazer, tudo ficará bem. Se não, então os combatentes da Wagner serão cercados juntamente com os ucranianos dentro de Bakhmut."

Imagem retirada de um vídeo divulgado pelo serviço de imprensa de Prigozhin a 2 de março e que, alegadamente, mostra combatentes da Wagner com uma bandeira do grupo paramilitar no topo de um edifício em Bakhmut. Concord/Reuters

Justamente quando Prigozhin mais precisava do apoio das forças russas e de um fluxo fiável de munições, nenhum deles parece estar disponível.

Wagner conseguiu ganhos importantes em torno de Bakhmut e agora detém a parte oriental da cidade. Mas parece incapaz de gerar força suficiente para expulsar as forças ucranianas do resto de Bakhmut. E os seus combatentes estão dispersos à medida que empurram para noroeste e sudoeste da cidade.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) think tank norte-americano com sede em Washington diz que o ministro da Defesa Sergei Shoigu "está provavelmente a aproveitar a oportunidade para gastar deliberadamente tanto a elite como as forças da Wagner em Bakhmut, num esforço para enfraquecer Prigozhin e fazer cair as suas ambições de maior influência no Kremlin".

O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, à direita, num suposto posto de comando das forças armadas russas na Ucrânia, em local não revelado, a 4 de março. Ministério da Defesa russo/Reuters

Durante semanas, Prigozhin e os seus comandantes queixaram-se de fornecimentos de munições inadequados, tal como têm estado a tentar cercar e tomar Bakhmut.

"O MoD russo tem vindo a restringir cada vez mais a capacidade de Prigozhin para recrutar condenados e assegurar munições, forçando Prigozhin a reconhecer publicamente a sua dependência" do ministério, segundo o ISW.

Culpar Prigozhin também ajuda o Ministério da Defesa a desviar-se das suas próprias falhas, especialmente em torno de Vuhledar, ao sul, onde as forças regulares têm sofrido pesadas perdas.

O desrespeitador licenciado

No ano passado, a bravata e as ligações de Prigozhin como o que se poderia chamar o perturbador licenciado do presidente russo Vladimir Putin permitiram-lhe desbloquear as prisões da Rússia e promover a Wagner como parte vital da máquina de guerra da Rússia.

Ao mesmo tempo, ele duplicou as críticas cáusticas a Shoigu e aos generais por incompetência e corrupção. Ele atacou a manipulação da mobilização da queda. Dias depois das forças ucranianas terem humilhado os militares russos em Kharkiv, em setembro último, Prigozhin apareceu numa prisão russa para fazer um vídeo de recrutamento.

Por vezes, as críticas de Prigozhin foram ainda mais apontadas: ele ridicularizou o genro de Shoigu por ter ido ao Dubai durante o Ano Novo. Havia também sinais de que ele estava a fazer causa comum com os ultranacionalistas russos, que foram igualmente críticos da condução da campanha.

Mas Shoigu - ministro da defesa há mais de uma década - é um operador perspicaz. Ele engendrou mudanças no alto comando que privaram Prigozhin de aliados, e promoveu generais que Prigozhin tinha criticado.

Muitos analistas viram Shoigu como estando por detrás da divulgação súbita, em fevereiro, de que a Wagner estava a terminar o recrutamento prisional.

Agora o chefe da Wagner parece isolado. Foi obrigado a empurrar os seus melhores combatentes para a batalha por Bakhmut, levando o ISW a supor que o Ministério da Defesa estava a usar a Wagner "para suportar o fardo da guerra urbana de alta intensidade atrítica para tomar Bakhmut a fim de conservar as forças convencionais russas".

Há uma amargura crescente na volumosa produção dos meios de comunicação social de Prigozhin. Na segunda-feira, foi-lhe perguntado sobre um comandante russo com quem estava em Bakhmut. Ele descreveu-o como "um homem russo normal e forte".

"Estas pessoas deveriam gerir o exército russo - simples, compreensível, correto, honesto", acrescentou. Em vez disso, "patifes não profissionais e intrigantes esmagaram estes modestos tipos e começaram a empurrá-los e a humilhá-los".

Foi mais uma farpa destinada ao regime.

Mas a elite de Moscovo parece sentir que Prigozhin está ferido.

Na segunda-feira, o comentador Alexei Mukhin, membro do grupo de reflexão do Kremlin-linked Valdai Club, acusou Prigozhin numa publicação no Telegram de ter ambições políticas - mesmo uma inclinação para a presidência. Isso seria uma heresia na Rússia de Putin.

Mukhin também alegou que Prigozhin era um comandante incompetente que tentava camuflar os seus defeitos, culpando os militares, acrescentando: "Ele expôs os combatentes da Wagner a um grande risco de cerco do esperado contra-ataque."

Prigozhin respondeu às críticas: "Uma vez que não tenho ambições políticas, por favor deem-nos as munições."

Prigozhin pode também ter ficado surpreendido com a determinação ucraniana de lutar por Bakhmut. Um combatente da Wagner disse esta semana: "Eles estão a lutar por cada casa, não querem partir, enviando constantemente mais reservas e lutando ferozmente."

Militares ucranianos num howitzer 2C1 perto de Bakhmut, a 8 de março. Lisi Niesner/Reuters

Os militares ucranianos parecem ter decidido permanecer na batalha por Bakhmut, e isso só aumenta as probabilidades de Prigozhin. Um soldado ucraniano disse numa entrevista televisiva na terça-feira: "Enquanto houver uma frente estável, enquanto houver um abastecimento estável, enquanto houver uma evacuação estável dos feridos, é óbvio que a cidade deve ser mantida."

Se a Wagner for dizimada numa tentativa infrutífera de tomar Bakhmut, Prigozhin poderá encontrar-se ao frio.

Escrevendo no The Spectator, o observador do Kremlin Mark Galeotti diz: "Putin tem todo o gosto em dar aos empresários políticos que giram em torno da sua corte um grau de autonomia se eles prometerem resultados, mas também os descartará facilmente se eles não conseguirem cumprir".

E o Prigozhin apostou tudo em Bakhmut.