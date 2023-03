A União Europeia vai mesmo seguir em frente com a proibição de vendas de carros movidos a combustíveis fósseis, com a aprovação de um acordo entre os 27 sobre a eliminação progressiva das vendas de carros a combustíveis fósseis até 2035. Depois de uma breve hesitação, a Alemanha cedeu e volta a estar em sintonia com os restantes países europeus quanto à norma Euro 7, que regula a emissão de gases poluentes dos veículos novos.

Em causa, estava uma proposta alemã para rever a medida que visa proibir a venda de veículos com motores de combustão. Depois de meses de negociações ao longo de 2022, que culminaram num acordo entre os Estados-Membros e o Parlamento Europeu, o ministro dos Transportes alemão surpreendeu com uma nova exigência - permitir a venda de carros com motor de combustão movidos a combustíveis neutros em carbono.

Países como França, Espanha, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Irlanda e Países Baixos expressaram o seu desagrado com a revisão da proposta - "um erro ambiental e económico", nas palavras do ministro da Economia francesa, Bruno Le Maire - e mantiveram-se firmes no apoio ao plano original para 2035. Em resposta, o ministro alemão Volker Wissing revelou, na passada terça-feira, estar em contacto com a Comissão Europeia para tentar chegar a um acordo. Os resultados dessas negociações são agora conhecidos, com o retirar da exigência alemã.