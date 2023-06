“É um urso!”, e era mesmo. Animal surpreende banhistas numa praia da Florida

No domingo, pouco antes do meio-dia (17:00 em Lisboa), eis que um urso surgiu entre as ondas de uma praia em Destin, no noroeste da Florida, noticia a CNN.

“É um urso!”, foi a frase mais ouvida entre a multidão.

Chris Barron foi um dos banhistas que filmou o momento improvável. À CNN, conta que o animal foi avistado ainda longe da costa e acompanhado pelos olhos da multidão durante alguns minutos: “A maioria das pessoas não percebeu imediatamente que era um urso.”

Steffani Saddler, residente na região, estava num barco a regressar à costa quando o avistou: “Não sabíamos o que era, então virámos o barco para nos aproximar e foi quando percebemos que era um urso.”

Nas imagens, o urso pode ser visto a nadar até que chega à costa e corre entre os banhistas e os guarda-sóis.