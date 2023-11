Alguma vez viu uma vaca num telhado? Este é o vídeo do que aconteceu no Brasil em setembro

O caso foi filmado no bairro dos Moinhos, na cidade de Estrela, no Brasil, no dia 7 de setembro. Rapidamente chamou a atenção dos moradores da região que registaram o momento em vídeo, mas só agora as imagens ganharam popularidade no TikTok.

No vídeo, pode ver-se uma vaca em cima de uma casa. Podia ser um pássaro, um gato ou algo que comumente se avista em telhados, mas não era mesmo um bovino em idade adulta e, a partir daqui, começaram as questões sobre como se terá formado este cenário raro.

O La Vanguardia teoriza, apesar da explicação não ser conhecida, que o animal possa ter chegado à cobertura da habitação devido às cheias e à grande quantidade de água que se concentrou na região devido às fortes chuvadas no sul do Brasil.