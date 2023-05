O que se passa em Veneza? A água dos canais está verde fluorescente (e ninguém sabe porquê)

Água a mais ou água a menos já são cenários mais ou menos normais, mas o que aconteceu na manhã deste domingo em Veneza já não é tão vulgar.

Quem saiu à rua na cidade italiana pôde testemunhar que a água dos canais está verde fluorescente, sendo que ninguém parece ter certezas de qual a causa.

As autoridades locais recolheram várias amostras e abriram uma investigação urgente ao caso.

Para já existem várias teorias para o sucedido, desde o despejo de tinta por parte de ativistas ambientais à influência das algas que estão agarradas às margens.

Os meios de comunicação italianos indicam que a polícia local também está a analisar as imagens de videovigilância junto à ponte do Rialto, havendo suspeitas de que a cor da água possa estar relacionada com uma partida realizada durante a regata Volgalonga, que aconteceu este fim de semana.