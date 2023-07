13 saídas depois, Governo reúne-se em Conselho de Ministros informal focado nas preocupações dos portugueses

O Conselho de Ministros informal reúne os 17 membros do Governo, no Palácio de Monserrate, em Sintra, um ano e três meses após a tomada de posse da maioria absoluta. Aos jornalistas, o primeiro-ministro recusou falar sobre a demissão de Marco Capitão Ferreira e não anunciou ainda a identidade do novo Secretário de Estado da Defesa.