"A montanha pariu um rato", afirma Pedro Santos Guerreiro sobre o arrendamento compulsivo, comparando números de António Costa no final de fevereiro (quando falava mais de 700 mil casas devolutas) com números do mesmo António Costa no final de março (quando passou a falar menos de 11 mil casas devolutas).

Na edição desta semana de "As Pessoas Não São Números", o jornalista salienta que, enquanto muita gente discutia esse tema, que acabou com um impacto reduzido, outras medidas avançavam.